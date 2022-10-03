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Матвиенко предложила индексировать дотации регионам по реальной инфляции

Матвиенко предложила также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий. По ее словам, так станет более удобно управлять региональными бюджетами субъектов
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Нужно индексировать дотации и субвенции регионам на уровень реальной инфляции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета. Трансляция велась на YouTube верхней палаты парламента.

Дотации — это межбюджетные трансферты, которые регионы получают безвозмездно на первоочередные расходы и не обязаны возвращать. Субвенции, в отличие от дотаций, выделяются на конкретные цели. Если регион отклонится от их исполнения, то должен будет вернуть средства.

«Мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий. Это будет более удобно управлять финансами, региональными бюджетами субъектов», — сказала Матвиенко.

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В октябре 2021 года комитет Госдумы по финансовому рынку предложил начать индексировать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. На них приходится более 20% всех трансфертов центра в бюджеты субъектов Федерации. В 2021 году крупнейшими получателями дотаций были Дагестан, Якутия, Чечня, Камчатский, Алтайский и Ставропольский края, а также Бурятия и Крым.

Старший директор, руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова тогда назвала идею индексировать дотации на выравнивание в целом адекватной. За то время, за которое принимается бюджет и считаются индексы, инфляция частично съедает средства. Кроме того, дотации на выравнивание — это деньги, которые выделяются на обеспечение всем жителям равных возможностей по получению бюджетных услуг, а стоимость оказания услуг, безусловно, год от года возрастает, сказала эксперт.

В то же время она отметила, что есть вопросы к механизму такой потенциальной индексации: индекс бюджетных расходов, который входит в формулу для расчета уровня бюджетной обеспеченности и, соответственно, от которого в итоге зависят объемы дотаций, уже учитывает заработные платы в субъекте, стоимость жилищно-коммунальных услуг и коэффициент уровня цен в каждом регионе. Поэтому при разработке механизма нужно будет убедиться, что инфляция нигде не учтена дважды, заключила Анисимова.

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