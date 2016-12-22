Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи на фоне роста нефтяного сектора в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись выше 2500 пунктов, к росту вернулся также индекс РТС

Фото: Олег Яковлев / РБК

Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс Московской биржи установил новый исторический максимум, впервые преодолев психологически значимую отметку в 2500 пунктов. Показатель вырос почти на 2%, до 2501,78 пункта. Предыдущий «круглый» максимум в 2400 пунктов индекс установил 18 сентября.

Растет также индекс РТС, к 18:03 мск достиг 1199 пунктов.

Рост произошел на фоне подорожания нефти: декабрьский фьючерс на Brent после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья достигал отметки $85,69 за баррель.

Лидерами роста в среду стали акции Магнитогорского металлургического комбината, «Газпрома», НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, «РусГидро», а также акции «Роснефти», которые сегодня обновили свой исторический максимум, поднявшись выше 500 руб. за бумагу.