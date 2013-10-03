США поддали газу и обогнали Россию

США впервые с начала 1980-х гг. обогнали Россию по объему добычи природного газа, а теперь грозят обойти и по объемам выкачанной из земли нефти. По данным Wall Street Journal (WSJ), это могло случиться уже в июле 2013г., когда США произвели нефть и газ в количестве, аналогичном 22 млн баррелей нефти, против 21,8 млн баррелей, произведенных Россией.

Фото: Global Look Press

Из опубликованного на днях управлением энергетической информации США отчета следует, что за январь-июль 2013г. в США было добыто около 17,44 трлн кубических футов природного газа. В пересчете на более привычные для нас единицы это составляет примерно 493,8 млрд кубометров. В России, по данным Министерства энергетики РФ, за первые семь месяцев 2013г. было добыто 383,55 млрд кубометров природного газа.

По данным аналитиков WSJ, за последние пять лет США сократили импорт природного газа на 32%, а сырой нефти - на 15%, переключившись на энергоресурсы собственного производства.

Ранее Министерство энергетики США сообщало, что уже в 2013г. общий объем производства жидких углеводородов и биотоплива в стране должен вырасти до рекордного показателя в 11,4 млн баррелей в сутки.

В мае 2012г. Международное энергетическое агентство опубликовало доклад "Золотые правила золотого века газа", в котором предсказало, что Россия уступит США положение лидера по добыче газа. Согласно прогнозу МЭА, в России в 2035г. будет добыто 784 млрд куб. м газа, а в США - 821 млрд куб. м. Третьим по значимости производителем газа станет Китай, где добыча голубого топлива в ближайшую четверть века вырастет почти в пять раз.

Одновременно с этим США, по прогнозам МЭА, станут одним из крупнейших экспортеров сжиженного газа. А вот доля России и стран Ближнего Востока в мировой газовой торговле упадет с 45% в 2010г. до 35% в 2035г. Однако, согласно обновленному прогнозу BP, Россия к 2030г. все же останется крупнейшим экспортером газа, главным образом за счет увеличения поставок голубого топлива в страны Европы.

Позднее энергетический центр бизнес-школы "Сколково" предупредил, что уже к 2020г. доля России на международном рынке сжиженного природного газа (СПГ) может упасть практически вдвое, сократившись с нынешних 4,5 до 2%.

"Любые проекты, которые будут не в состоянии обеспечить источник спроса на период с 2016г. по 2020г., на какой-то промежуток времени могут оказаться за пределами рынка", - отмечалось в докладе "Сколково". Между тем в России ввод в строй основных мощностей по производству СПГ запланирован только на 2018г.

В январе 2013г. компания British Petroleum опубликовала обновленную версию прогноза, в которой отмечалось, что уже в нынешнем году США обгонят Саудовскую Аравию и Россию, выйдя на первое место в мире по объемам производства жидких углеводородов и биотоплива. По данным BP, с 2013г. по 2023г. Россия будет занимать второе место по производству жидкого топлива, а затем уступит его Саудовской Аравии. К 2027г. Саудовская Аравия сместит США и вновь станет нефтяным лидером мира.

Сегодня же Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК сообщило, что добыча газа в РФ в январе-сентябре 2013г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,99%, составив 482,354 млрд куб. м. При этом в сентябре 2013г. добыча газа выросла на 6,5% - до 1,77 млрд куб. м в сутки.

Крупнейший российский производитель газа - Газпром - за январь-сентябрь сократил добычу газа на 1,9% (до 344,694 млрд куб. м), а за сентябрь нарастил на 4,3%.

Рост добычи Газпрома, по мнению экспертов, произошел благодаря увеличению экспорта в Европу и ближнее зарубежье. "Для компании это, несомненно, позитивный результат. Газпром увеличивает добычу третий месяц подряд", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала".

Аналитик "Велес Капитала" Василий Танурков относительно результатов Газпрома указал, что росту добычи способствует начавшийся раньше обычного отопительный сезон. "Отметим, что традиционно в начале октября добыча газа Газпрома снижается. Но в этом году против этого тренда выступает фактор восстановления запасов газа в опустошенных за минувшую зиму европейских хранилищах", - подчеркнул В.Танурков.

Он также напомнил, что в 2013г. сохраняется позитивная динамика экспорта российского газа в дальнее зарубежье.

"По результатам года Газпром ожидает роста экспорта до рекордных 160 млрд куб. м. В случае же реализации погодных прогнозов, согласно которым зима 2013-2014гг. может оказаться одной из самых холодных за последние годы, экспорт может заметно превзойти озвученные цифры", - отметил В.Танурков.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-сентябре 2013г. выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,88%, в сентябре 2013г. - на 1,1% - до 10,48 млн барр. в сутки. При этом лидерами роста стали "Башнефть" (+7,5%), "Газпром нефть" (+2,5%) и ЛУКОЙЛ (+2,3%).