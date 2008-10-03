"Норникель" отчитался по МСФО за I полугодие на уровне ожиданий

ГМК "Норильский никель" опубликовал в пятницу, 3 октября, отчетность по МФСО за первое полугодие 2008г.

ГМК "Норильский никель" опубликовал в пятницу, 3 октября, отчетность по МФСО за первое полугодие 2008г., которая была нейтрально воспринята рынком и в целом подтвердила предварительные консенсус-прогнозы экспертов отрасли. Накануне бумаги ГМК выглядели несколько лучше других компаний сектора. Тем не менее, в пятницу инвесторы продают акции на показателях отчетности и неблагоприятных внешних новостях (на мировых торговых площадках лидерами падения оказались производители сырья и промышленные компании).



Как сообщила пресс-служба "Норникеля", чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2008г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 33% и составила 2 млрд 682 млн долл., выручка увеличилась на 5,4% - до 8 млрд 311 млн долл.



Валовая прибыль "Норникеля" по итогам первого полугодия сократилась на 22% по и составила 4 млрд 571 млн долл., прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 33% - до 3 млрд 355 млн долл.







Аналитик по металлургии ИК "КапиталЪ" Павел Шелехов отмечает, что выручка оказалась ниже консенсус-прогноза приблизительно на 10%, чистая прибыль - чуть выше. Но результаты первого полугодия 2008г. значительно хуже показателей за второе полугодие 2007г. Однако следует учитывать тот факт, что за отчетный период средняя цена реализации никеля составила порядка 21 тыс. долл., тогда как в первом полугодии 2007г. этот показатель был на уровне 40 тыс. долл.



Аналитики UniCredit Aton отмечают, что выручка компании оказалась на 2% ниже их ожиданий, но на 3% превысила консенсус-прогноз, тогда как показатель EBITDA превысил оценки экспертов на 1%, но на 2% отстал от прогнозов других участников рынка. Прогноз UniCredit Aton показателя чистой прибыли на 11% превысил другие прогнозы в результате дохода от курсовой разницы в размере 96 млн долл. и более высоких, чем прогнозировали, доходов от инвестиций. "Выручка снизилась на 12% по сравнению с предыдущим полугодием в результате сокращения объемов производства из-за плановых ремонтных и профилактических работ на Заполярном филиале компании, тогда как снижение цен на никель на 9% было в значительной степени компенсировано повышением цен на медь и металлы платиновой группы. Компания продемонстрировала хороший контроль над затратами: себестоимость реализации сократилась на 7% по сравнению с предыдущим полугодием", - отмечают эксперты.



Второе полугодие 2008г., по мнению экспертов, будет непростым для компании. "Цены на никель в настоящее время находятся в районе 15 тыс. долл., и сильной динамики наверх пока не ожидается", - говорит П.Шелехов. По его словам, в перспективе цены на металлы будут оказывать негативный эффект на финансовые результаты компании, что, в свою очередь, будет оказывать давление на котировки акций. "Дальнейшее движение цены на металлы на мировых рынках во многом зависит от турбулентности на финансовых рынках. Пока кризис ликвидности сказывается на всех рынках: и на фондовых, и на сырьевых. Если данная ситуация сохранится и "план Полсона" не спасет ситуацию в американской экономике, а следовательно, не поддержит остальные мировые рынки, цены на металлы будут как минимум консолидироваться на текущих уровнях", - заключил специалист.



Кроме того, "Норильский никель" не отразил в отчетности убытки LionOre и негативные результаты переоценки ОГК-3. В UniCredit Aton полагают, что эти потери будут включены в результаты второго полугодие 2008г.



Финансовые показатели компании оказались на уровне ожиданий, поэтому не оказали поддержки бумагам компании. В пятницу бумаги ГМК "Норникель" остаются в лидерах снижения. По состоянию на 16:00 акции ГМК потеряли в стоимости 14% на ММВБ. Аналитик по металлургии ФК "Уралсиб" Дмитрий Смолин рекомендует инвесторам воспользоваться офертой для того, чтобы продать акции по цене 6167 руб./акция. "Возможно, в ближайшее время это будет единственной возможностью продать акции по столь высокой цене. Поэтому до 28 октября - окончания срока действия оферты - акции могут чувствовать себя лучше рынка", - заключил Д.Смолин.



ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.



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