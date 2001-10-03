«Аль-Кайеда» и «Талибан» несут серьезные потери

Пока в финансовой войне. Так, во вторник президент США Джордж Буш отдал команду заморозить 30 банковских счетов, контролируемых афганской террористической организацией "Аль-Кайеда". В своем обращении к Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям американский президент объявил, что были заморожены 6 миллионов долларов на банковских счетах организаций, связанных с террористической деятельностью. Джордж Буш также отметил, что: "мы заморозили 30 банковских счетов, принадлежащих группировке "Аль-Кайеда" на территории США и 20 ее счетов за границей. И это только начало!"

Напомним, что своеобразное первое место по «замороженным» счетам террористических организаций держит Великобритания, которая "заморозила" 88 миллионов долларов, находившиеся на счетах правящего афганского движения "Талибан". А в общем, не считая этой суммы, с июня этого года европейские страны заморозили около 100 миллионов долларов на счетах, связанных с правящим в Афганистане режимом "Талибан". И среди этой сотни миллионов долларов 68 миллионов разоблачены той же Великобританией.