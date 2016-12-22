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Пенсионный фонд получит из бюджета 10 трлн руб. за три года
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Пенсионный фонд получит из бюджета 10 трлн руб. за три года
Экономика, 19:51
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Пенсионный фонд получит из бюджета 10 трлн руб. за три года
Минтруд представил проект бюджета Пенсионного фонда России на 2019 год и последующие два года. Трансферт из федерального бюджета в сумме за три года составит 10 трлн руб.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Общие доходы Пенсионного фонда в 2019 году оцениваются в 8,625 трлн руб., расходы — в 8,648 трлн руб., дефицит составит 23 млрд руб., следует из проекта бюджета ПФР на 2019–2021 годы, размещенного на портале regulation.gov.ru Министерством труда.

В том числе трансферт бюджету ПФР из федерального бюджета составит в 2019 году 3,33 трлн руб., или 38,6% общих доходов фонда. В 2020 году трансферт вырастет до 3,44 трлн руб., в 2021 году снова составит 3,33 трлн руб. Доля трансферта из федерального бюджета в общих доходах ПФР снизится до 35,8% к концу планового периода, следует из документа.

Зависимость Пенсионного фонда от федерального трансферта будет сокращаться благодаря опережающему росту собственных доходов ПФР, следует из проекта его бюджета. Так, в 2020 году собственные доходы фонда (в основном формируются из взносов работодателей на обязательное пенсионное страхование работников) должны вырасти на 5,4%, до 5,58 трлн руб. (при росте расходов ПФР на 4,5%), в 2021 году — на 7,2%, до 5,98 трлн руб. (при росте расходов на 3,4%).

Минтруд не опубликовал приложений к законопроекту и пояснительной записки к нему. РБК направил запрос в министерство, в том числе с вопросом, учитывает ли документ инициативы президента Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы, озвученные на прошлой неделе.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: Пенсионный фонд , государственный бюджет
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