Premarket: волна распродаж добирается в Россию из Азии

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в среду, 3 августа, является негативным.

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в среду, 3 августа, является негативным. Торги в США накануне закончились заметным снижением, что породило мощную волну распродаж в Азии. В среду фьючерсы на американские индексы торгуются в символическом "плюсе", а нефть продолжает умерено дешеветь.



Российский рынок



Вторник, 2 августа стал для российского рынка днем распродаж: индекс ММВБ понизился на 0,69% - до 1713,25 пункта, РТС упал на 0,89% и достиг отметки 1968,14 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 40,43 млрд руб.



Вечером продажи отечественных акций продолжились: индекс РТС снизился на 0,8%, достигнув отметки 1952,45 пункта, индекс RTS Standard - на 0,87% - до отметки 11472,89 пункта. Контракт на индекс РТС вечером упал на 1,66% - до уровня 192450 пунктов.



Внешний фон



Фондовые торги в Европе закрылись снижением ведущих индексов: британский индекс FTSE 100 упал на 56,04 пункта (-0,97%) - до уровня 5718,39 пункта, немецкий индекс DAX - на 152,23 пункта (-2,26%) - до 6796,75 пункта, французский CAC 40 - на 65,26 пункта (-1,82%) - до 3522,79 пункта, швейцарский SMI - на 236,41 пункта (-4,09%) - до 5546,94 пункта, голландский AEX - на 4,59 пункта (-1,41%) - до 320,00 пункта. Индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 упал на 1,6% - до отметки 1050,74 пункта.



Фондовые торги в США во вторник закрылись снижением: индекс Dow Jones потерял 256,87 пункта (-2,19%) и достиг 12866,62 пункта, S&P - 32,89 пункта (-2,56%) - до 1254,05 пункта, NASDAQ – 75,37 пункта (-2,57%) - до 2669,24 пункта.



На фондовых торгах в Азии в среду наблюдается разнонаправленное изменение индексов. На 8:00 мск All Ordinaries упал на 2,01%, Straits Times - на 1,68%, Hang Seng – на 1,8%, Nikkei 225 – на 2,21%. Рост демонстрирует лишь Shanghai Composite – на 0,28%.



Фьючерсы на американские индексы на 8:00 мск 3 августа торгуются позитивно: S&P 500 растет на 0,15%, NASDAQ – на 0,04%.



Сырье



Цены на нефть по итогам сессии вторника понизились. Официальные цены ближайших нефтяных фьючерсов составили: на ICE на нефть марки Brent – 116,46 (-0,35) долл./барр., на NYMEX на марку WTI (Light Sweet) – 93,79 (-1,1) долл./барр.



По состоянию на 08:00 мск в среду цена контракта Brent снижается на 0,36% и находится на отметке 116,04 долл./барр., контракт Light Sweet – на 93,42 долл./барр. (-0,39%).



Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 2 августа в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото – 1661,1 долл./унция (+2,46%), серебро – 40,95 долл./унция (+4,1%), платина – 1802 долл./унция (+0,11%), палладий – 830 долл./унция (-0,24%).



В среду на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке – 1660,04 долл./унция (+0,95%), серебро – 40,86 долл./унция (+1,9%), платину – 1798,6 долл./унция (+0,28%), палладий – 829,3 долл./унция (+0,29%).



Официальные цены на промышленные металлы немедленной поставки по итогам сессии вторника на LME понизились и составили: алюминий – 2541 долл./т (-2,48%), медь – 9630 долл./т (-2,0%), никель – 24515 долл./т (-2,25%), цинк – 2407,5 долл./т.(-2,86%).



Основные события среды, 3 августа



Состоится заседание совета директоров "Интер РАО"



Будут опубликованы финансовые отчеты следующих компаний: Enel SpA, UniCredit SpA, Societe Generale и Time Warner Inc.



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