Международные резервы России обновили исторический максимум

Золотовалютные резервы увеличились за неделю на 0,1% и достигли рекордных $687,7 млрд, сообщил регулятор. Предыдущий рекорд был установлен 9 мая 2025 года — $687,3 млрд

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам недели с 20 по 27 июня 2025 года международные резервы России увеличились на 0,1%, достигнув $687,7 млрд, что стало новым историческим максимумом, следует из данных на сайте Центробанка.

Как пояснил регулятор, достичь рекордного показателя удалось главным образом за счет «положительной переоценки». Предыдущий исторический максимум был установлен 9 мая 2025 года — $687,3 млрд.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Стоимость золотого запаса России по состоянию на конец мая составила $248,2 млрд. Это рекордная сумма, которая увеличивается уже четвертый месяц подряд. Доля золота в международных резервах России достигла рекордных 36,5%. Это самый высокий показатель с октября 1999 года.

Из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд. Президент Владимир Путин говорил, что западные страны пытаются не просто украсть российские золотовалютные активы, но совершить настоящий грабеж.

В ответ на блокировку российских активов за рубежом в России появились счета типа С. Эти счета нужны для перечисления на них выплат по ценным бумагам российских эмитентов, которые принадлежат иностранцам. При этом вывести деньги со счетов типа С без специального разрешения правительственной комиссии невозможно.