FT узнала, что Пекин обратился за советом к Европе из-за низких ставок

Народный банк Китая направил запросы европейским центробанкам с просьбой предоставить информацию о влиянии низких процентных ставок, пишет FT. Регулятор обеспокоен многолетней дефляцией, которая угрожает банковскому сектору страны

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Народный банк Китая обратился к европейским финансовым институтам за советом, как преодолеть последствия низких процентых ставок, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации газеты, в Пекине опасаются столкнуться с длительным периодом, кгда инфляция будет оставаться ниже целевого уровня.

По словам собеседников FT, Народный банк Китая направил «специальные запросы» по меньшей мере двум европейским регуляторам с просьбой предоставить информацию о влиянии низких или нулевых процентных ставок на банковские системы. Этот шаг, как пишет газета, свидетельствует, что китайские власти обеспокоены многолетней дефляционной средой, которая может поставить под угрозу прибыль банков и финансовую стабильность КНР.

«Такого рода запрос является предупредительным. Вам нужно знать, как управлять [нулевыми ставками]», — пояснил FT один из источников, знакомый с запросом Народного банка Китая.

Сейчас Китай находится в ситуации, аналогичной той, которую многие страны Европы уже пережили, отмечает FT. В период между финансовым кризисом 2008 года и пандемией в европейских странах на протяжении десятилетия действовали крайне низкие процентные ставки, что негативно отразилось на прибыльности банков. FT пишет, что запрос Народного банка Китая подчеркивает обеспокоенность некоторых экономистов длительным периодом недостаточного внутреннего спроса, схожим с «потерянным десятилетиям» в Японии, которая столкнулась со стагнацией в начале 1990-х годов.

За последний год китайские власти несколько раз объявляли о снижении процентных ставок, стремясь стимулировать вялый внутренний спрос на фоне замедления экономического роста, напоминает FT. Например, в мае Народный банк Китая понизил ставку для первоклассных заемщиков (loan prime rate) по кредитам сроком на один год на 0,1 процентного пункта, до 3%.

Однако некоторые политические советники финансового руководства КНР обеспокоены тем, что дальнейшие сокращения негативно скажутся на стимулировании спроса на кредиты. Китайская экономика приближается к зоне дефляционной спирали, а инфляция находится на отрицательном уровне в течение последних четырех месяцев, указывает издание.

В отчете Народного банка Китая за второй квартал говорится, что экономика республики «все еще сталкивается с трудностями и вызовами, такими как недостаточный внутренний спрос, устойчиво низкие цены и различные скрытые риски». Регулятор также выразил готовность к менее агрессивному подходу при введении ставок, указав, что намерен «реализовывать политику с большей гибкостью». Аналитики связали такую формулировку с относительно низкими шансами на снижение ставок в ближайшее время.

В апреле FT подсчитала, что ключевой показатель рентабельности крупнейших кредиторов Китая упал до рекордно низкого уровня по причине замедления экономики и государственного стремления увеличить кредитование. Средняя маржа шести государственных кредиторов, включая Банк Китая и Промышленно-торговый банк Китая, в конце прошлого года составила 1,48% по сравнению с 1,6% в годом ранее. В последний раз она превышала 2% в 2021 году.