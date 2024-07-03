Дерипаска предложил освоить новые рынки «дальше, чем Китай»

Российской экономике в условиях «тотальных ограничений» нужно перейти к новым рынкам, заявил Олег Дерипаска. В ближайшее десятилетие в «дружественном» мире родится миллиард человек — России есть что им предложить, уверен Дерипаска

Олег Дерипаска (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Несмотря на «режим тотальных ограничений», в котором оказалась Россия, потенциал отечественного бизнеса высок, предел экономического роста не достигнут, вопреки опасениям Центробанка относительно «перегрева» экономики, считает бизнесмен, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Олег Дерипаска.

«Раньше бизнес жил, имея доступ практически ко всем ресурсам — прекрасно размещался (продавал ценные бумаги. — РБК), занимал, видел, каким образом заимствовать, включая технологии, решения, управленческие ресурсы. Сейчас эта часть рынка закрылась ввиду невозможности использовать все это, и мы должны перейти к новым рынкам», — сказал Дерипаска в ходе экспертной дискуссии Столыпинского клуба, состоявшейся 2 июля. Его слова РБК передали участники встречи, представитель Столыпинского клуба подтвердил содержание высказываний.

«Это выполнимая задача. Нам повезло: в ближайшие 10–12 лет в странах глобального Востока и Юга родится новый миллиард человек. Ему необходимо все, что мы умеем производить, все, что мы можем с небольшими усилиями научиться производить. Рынок у нас есть», — заявил Дерипаска.

По его словам, Россия может добиться новых рынков и должна идти «дальше, чем Китай — до Малайзии, Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, Африки, Индии». «В связи с этим нужно серьезно увеличивать рабочий капитал. Необходимы вложения в инфраструктуру, и в первую очередь — в железнодорожную. Это основная проблема для многих компаний — доступ к железной дороге. Средняя скорость движения товара между Уралом и Сибирью — меньше 40 км/ч. Это бьет по эффективности», — рассказал Дерипаска.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за первые четыре месяца 2024 года экспорт товаров России в Азию и Африку увеличился в денежном выражении на 12%, до $109 млрд (с $97 млрд за тот же период годом ранее). Теперь на эти макрорегионы приходится более 80% российского экспорта.

О недостаточной пропускной способности железных дорог пишет ЦБ в майском выпуске доклада «Региональная экономика» (.pdf). На Дальнем Востоке некоторые лесопромышленные предприятия столкнулись с нехваткой подвижного состава на железной дороге. На Северо-Западе России отдельные деревообрабатывающие предприятия также сообщают о высокой загруженности железной дороги, из-за чего задерживаются грузы в восточном направлении. Возможности перевозчиков Урала ограничены из-за недостаточной пропускной способности железнодорожных маршрутов, также сообщает ЦБ.

«Сократить инвестиционную паузу»

Дерипаска заявил, что «не верит ни в какие разговоры про перегрев, про достижение пределов». Это «ошибочная концепция», сказал он. По его словам, экономика все равно растет на 5%, то есть все возможности используются «невзирая на запретительные ставки, на предложенную паузу, глобальную инвестиционную паузу».

Минэкономразвития в июне оценивало, что по итогам января–апреля рост ВВП составил 5,1% (после роста на 3,6% в 2023 году). При этом инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в первом квартале 2024 года — после увеличения на 9,8% в 2023-м. «Перегрев» экономики (ситуацию резкого роста экономики, когда уровень ВВП страны находится выше потенциала, а спрос растет быстрее, чем предложение, вызывая ускорение инфляции) ЦБ констатировал в начале осени 2023 года. В первом квартале 2024 года он как минимум не уменьшился, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне.

Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 16% годовых, на фоне годовой инфляции 8,6% по состоянию на 24 июня. По словам Дерипаски, ЦБ говорит: «Ребята, подождите, мы погасим инфляцию, деньги сейчас будут супердорогие, еще дороже, инфляция успокоится, вы еще немножко погодите». «То есть так выглядит, что это месяцев 18, а то и 24, по прогнозам», — сказал бизнесмен.

«Необходимо сократить это ожидание, эту предлагаемую нам инвестиционную паузу. Сейчас ее предлагают на 24 месяца, потом могут продлить», — сказал Дерипаска. «Эта ситуация отягощена еще тем, что это ожидание очень выгодно субъектам финансовых рынков. Мы видим прибыль банковской системы, которая резко увеличилась — с 1 трлн до 3 трлн руб. И каждый месяц этого ожидания — это увеличение этих доходов», — добавил он. В 2024 году российские банки могут заработать рекордные 3,6 трлн руб., спрогнозировал ранее ЦБ.

Дерипаска подчеркнул, что сейчас, когда логистика активно разворачивается на Восток, не время для инвестиционных пауз. «Чтобы запустить автоматику, которая находится на каком-нибудь Тайшете [в Тайшете Иркутской области, например, был построен новый алюминиевый завод «Русала». — РБК], ты должен привезти ребят-айтишников, должен создать там инфраструктуру, минимальный сервис обеспечить — интернет, поликлинику. Нельзя доехать до нового рынка с предложением, которое подходило для старого рынка. Нужно произвести модернизацию производственных мощностей, продукции, маркетинга», — сказал он.

По кому бьет инфляция

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев полагает, что инфляция «не так критична» для успешной промышленной политики. «Многие считают, что залог успеха промышленной политики в дешевых кредитах и низкой инфляции. Но в 2000-е годы инфляция была выше, чем сегодня. И рост был намного выше, и главное – он был качественный, модернизационного типа», — заявил Нечаев на встрече Столыпинского клуба.

По его словам, инфляция — это «налог на бедных», и государство сейчас хочет защитить их через налоговые поправки, чтобы они меньше платили в бюджет. Так, правительство предложило ввести механизм «налогового кешбэка», за счет которого семьи с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%. Однако Нечаев не считает, что «богатыми» должны считаться люди, зарабатывающие от 200 до 400 тыс. руб. в месяц (для них налоговая нагрузка увеличится за счет прогрессивной ставки в 15%, которая будет взиматься с превышения дохода над 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн в год). «Это средний класс. И по ним инфляция бьет не меньше», — считает он. Кроме того, он предлагает не повышать ставку налога на прибыль (с 20 до 25%) для приоритетных отраслей, таких как сельскохозяйственное машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение, химия, фармацевтика.

Банк России официально прогнозирует, что инфляция вернется к ориентиру в 4% в 2025 году. «Банк России видит высокое инфляционное давление, связанное с сохраняющимся значительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Для возвращения инфляции к цели и ее дальнейшей стабилизации вблизи 4% требуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий», — считает он (.pdf).

Другой участник встречи Столыпинского клуба, президент ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин заявил, что «политика ЦБ, налоговая политика, внешнеторговая политика — все это у нас не нацелено на развитие».

«Боремся мы с инфляцией путем повышения ключевой ставки. Как это выглядит с нашей точки зрения? К чему это приводит: из реального сектора высасываются деньги, запрещается развитие реального сектора, а на деньги печатаются другие деньги, тем самым разгоняется инфляция», — сказал Бабкин.

«Да, есть льготные кредиты, но почти все меры поддержки промышленности, по большому счету сводятся к тому, что за счет бюджета снижается стоимость кредитов, смягчаются последствия жесткой политики ЦБ. Это требует повышения налогов, которое опять-таки ведет к повышению затрат, разгоняет инфляцию», — считает Бабкин.