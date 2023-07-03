Как выплаты дивидендов в России иностранным компаниям упали в три раза

До 1,083 трлн руб. снизилась в 2022 году сумма дивидендов, которые выплатили от бизнеса в России в пользу иностранных компаний. В 2021-го эта сумма достигала 2,944 трлн руб., следует из данных ФНС, которые проанализировал РБК. Если говорить про разные страны, то сокращение выплат для инвесторов с Кипра упало с 618 млрд до 210 млрд руб., из США — с 607 млрд до 416 млрд руб., для резидентов Нидерландов, Великобритании, Германии, Швейцарии объем дивидендов снизился примерно в два раза.