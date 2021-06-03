Чубайс назвал способ сохранения Россией статуса великой энергодержавы

По словам спецпредставителя президента, у России есть «фантастическое преимущество» на складывающемся рынке водорода и в это преимущество нужно «вцепиться зубами»

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Россия имеет возможность сохранить статус великой энергетической державы за счет переориентации с экспорта углеводородов, таких как нефть и природный газ, на экспорт водорода. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — сказал Чубайс (цитата по ТАСС).

Чубайс призвал не упустить шанс использовать для поставок водорода на мировой рынок мощности действующей газотранспортной системы (ГТС).

«У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», — сказал он.