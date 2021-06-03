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ПМЭФ-2021 ,  
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Чубайс назвал способ сохранения Россией статуса великой энергодержавы

По словам спецпредставителя президента, у России есть «фантастическое преимущество» на складывающемся рынке водорода и в это преимущество нужно «вцепиться зубами»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Россия имеет возможность сохранить статус великой энергетической державы за счет переориентации с экспорта углеводородов, таких как нефть и природный газ, на экспорт водорода. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — сказал Чубайс (цитата по ТАСС).

Чубайс призвал не упустить шанс использовать для поставок водорода на мировой рынок мощности действующей газотранспортной системы (ГТС).

«У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», — сказал он.

Глава Минэнерго посоветовал не думать об отказе от экспорта нефти
Экономика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее о намерении расширять присутствие на водородном рынке заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Он сказал, что перед Россией стоит «амбициозная задача» занять до 20% этого рынка.

«Мы живем в интересное время, время энергетической революции, и важно сразу занять устойчивую позицию и застолбить ее», — сказал министр.

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Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год
Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики, Россия к 2050 году планирует зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т.

В то же время Шульгинов уверен, что думать об отказе от экспорта российских нефти и газа думать пока рано.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
Анатолий Чубайс водородная энергетика
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