Большинство россиян высказались за усиление регулирования бизнеса

Три четверти россиян хорошо относятся к предпринимателям, но при этом большинство выступают за усиление регулирования бизнеса, показал опрос PwC. Это может быть связано с недоверием к крупному бизнесу, допускают авторы

Фото: Андрей Любимов / РБК

За ужесточение государственного контроля за бизнесом выступают 52% россиян, и лишь четверть считают, что его нужно ослабить, следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» по заказу PwC. Для исследования PwC «Российский бизнес глазами самих россиян» (есть у РБК) был опрошен 2021 человек по телефону в апреле.

Вопрос был сформулирован так: «Как вы считаете, сейчас в нашей стране государство должно усилить регулирование бизнеса или ослабить его?» Среди владельцев собственного бизнеса большинство высказались за ослабление регулирования — 42 против 34% у сторонников усиления контроля.

Авторы исследования предполагают, что такой результат может быть связан с определенным недоверием к крупному бизнесу и стремлением россиян облегчить жизнь малым предпринимателям. 89% опрошенных уверены, что малому бизнесу необходима дополнительная поддержка государства.

При этом 76% россиян «скорее хорошо» относятся к отечественным бизнесменам («скорее плохо» — лишь 10%), следует из опроса. «Наконец сломано выстроенное более чем за 70 лет советской власти абсолютно негативное восприятие любой коммерческой инициативы. Это замечательно», — оптимистичен уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.