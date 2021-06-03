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Большинство россиян высказались за усиление регулирования бизнеса

Три четверти россиян хорошо относятся к предпринимателям, но при этом большинство выступают за усиление регулирования бизнеса, показал опрос PwC. Это может быть связано с недоверием к крупному бизнесу, допускают авторы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За ужесточение государственного контроля за бизнесом выступают 52% россиян, и лишь четверть считают, что его нужно ослабить, следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» по заказу PwC. Для исследования PwC «Российский бизнес глазами самих россиян» (есть у РБК) был опрошен 2021 человек по телефону в апреле.

Вопрос был сформулирован так: «Как вы считаете, сейчас в нашей стране государство должно усилить регулирование бизнеса или ослабить его?» Среди владельцев собственного бизнеса большинство высказались за ослабление регулирования — 42 против 34% у сторонников усиления контроля.

Авторы исследования предполагают, что такой результат может быть связан с определенным недоверием к крупному бизнесу и стремлением россиян облегчить жизнь малым предпринимателям. 89% опрошенных уверены, что малому бизнесу необходима дополнительная поддержка государства.

При этом 76% россиян «скорее хорошо» относятся к отечественным бизнесменам («скорее плохо» — лишь 10%), следует из опроса. «Наконец сломано выстроенное более чем за 70 лет советской власти абсолютно негативное восприятие любой коммерческой инициативы. Это замечательно», — оптимистичен уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Президент Владимир Путин говорил, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению». Премьер-министр Михаил Мишустин в мае обвинил часть производителей и торговых сетей в «жадности», которая стала, по его мнению, одной из причин ускорения роста цен на продукты питания.

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Почему россияне высказались за «усиление регулирования»

За усиление государственного надзора за экономикой россияне выступали и ранее, подтверждает исследование 2017 года Московского центра Карнеги. Тогда среди опрошенных 74% заявили, что было бы лучше, если бы государство активно вмешивалось в экономику, регулировало цены и перераспределяло ресурсы.

Не совсем ясно, что в опросе имеется в виду под «усилением регулирования» бизнеса, размышляет Борис Титов. «Думаю, вряд ли отвечающие хотели сказать, что к предпринимателям надо чаще ходить с проверками. Доказательство простое: из того же опроса следует, что 45% людей считают условия для ведения бизнеса в своем городе или селе неблагоприятными. И лишь 39% верят, что у бизнеса все хорошо», — сказал РБК бизнес-омбудсмен. Также, согласно исследованию PwC, 44% россиян считают, что условия для ведения бизнеса в стране в последние годы ухудшаются (37% сказали, что улучшаются). «Регулирование можно понимать еще и как целенаправленную поддержку. И в этом смысле я и сам скажу «да», — добавил Титов.

Доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Даниил Цыганков подтверждает, что респонденты могут понимать под госрегулированием‎ контроль цен, а совсем не регуляторную политику в современном понимании. По его словам, большинство опрошенных просто не осознают, что желаемые регуляторные ужесточения вскоре будут переложены на них самих: «Ведь бизнес — если не удастся разрулить на месте с проверяющими — будет компенсировать новые затраты на исполнение обязательных регуляторных требований за счет уменьшения фонда оплаты труда и «нахлобучивания» потребителей».

Регуляторные издержки ведения бизнеса в России так и не удалось решающим образом снизить, считает Цыганков. Проблема и в том, что «бизнес-ассоциации редко формулируют доказательные, основанные на расчетах возражения возрастающему регуляторному бремени, а бесконечные жалобы об избыточной нагрузке уже не производят должного впечатления на правительство»‎, говорит он. Действовавший в пандемию мораторий на проверки наглядно показал, что контрольные мероприятия в прежнем количестве абсолютно не нужны, они лишь ложатся на бизнес дополнительным бременем, подчеркивает Борис Титов.

Правительство России с 2019 года проводит «регуляторную гильотину» — ликвидацию избыточных требований для бизнеса. Реформа призвана обеспечить дерегулирование и улучшение делового и инвестиционного климата, заявляли РБК в правительстве осенью 2020 года. Однако оперативных данных от властей о реальной работе «гильотины» недостаточно, поэтому информация об успехах и провалах дерегулирования почти не выходит за пределы экспертных кругов, указывает Цыганков.

Отношение к росту налогов

За сокращение налогов с бизнеса высказался 41% опрошенных в исследовании PwC, 33% предлагают оставить налоги на текущем уровне и лишь 11% — повысить налоги. По итогам опроса PwC, самыми значительными проблемами бизнеса россияне считают высокие налоги, бюрократию, неправильную политику властей, коррупцию, последствия эпидемии коронавируса, монополизм крупного бизнеса, частые изменения в законодательстве, низкий уровень жизни в стране.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), совокупная налоговая нагрузка на российские предприятия (отношение суммы налогов и сборов к обороту организаций) составила в 2020 году 10% (против 11,2% по итогам 2019 года). Фискальная нагрузка по страховым взносам дополнительно оценивается ФНС как 3,5%.

По оценке Минфина, налоговая нагрузка на экономику (рассчитываемая как сумма всех поступлений налогов и обязательных неналоговых платежей в бюджет в процентах от ВВП) составила 32,64% за 2019 год. Международный валютный фонд оценил налоговую нагрузку в России за 2019 год в 34,91%.

Автор
Ксения Котченко, Иван Ткачёв
налоги предприниматели регулирование деловой климат PwC
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