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Экономисты оценили квартальный эффект повышения НДС для бюджета
Заметного роста поступлений в бюджет от налога на добавленную стоимость относительно ВВП пока не произошло, несмотря на повышение его ставки до 20% с 1 января. Эффект проявится скорее во втором полугодии, считают экономисты
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Повышение ставки НДС с 18 до 20% фактически не привело к увеличению бюджетных поступлений от этого налога относительно ВВП. Но экономисты ожидают роста показателя во втором квартале 2019 года, следует из «Мониторинга экономической ситуации в России» Института Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомился РБК.

Авторы доклада проанализировали эффект от повышения НДС для бюджета в январе—марте, оценив, изменилась ли доля поступлений от этого налога относительно квартального ВВП. Несмотря на номинальный рост суммы поступлений на 14,5% (плюс 212,6 млрд руб. как по внутреннему НДС, так и по внешнему) в первом квартале 2019 года к тому же периоду годовой давности, доля доходов от НДС в процентах к ВВП практически не изменилась:

  • доходы от НДС на товары, проданные в России, выросли с 954,7 млрд до 1,062 трлн руб., но их доля по отношению к квартальному ВВП сохранилась на уровне 4,3%;
  • поступления от НДС на импортные товары выросли с 505,9 млрд до 611,1 млрд руб., составив 2,5% от ВВП. Соотношение выросло на 0,3 п.п.

Собираемость НДС на ввозимые товары традиционно выше, поскольку компании платят налог одновременно с таможенными сборами, пояснила РБК партнер «ФБК Право» Надежда Орлова. «К тому же при ввозном НДС уплачивается ровно 20% стоимости ввозимых товаров, тогда как по НДС к начислению по внутренним операциям производится вычет входящего НДС», — объяснила Орлова.

Плюс апрель

РБК дополнительно оценил, как изменилась доля поступлений от НДС относительно всех доходов бюджета, согласно данным Казначейства за январь—апрель.

  • Внутренний НДС принес 1,362 трлн руб., или 21,42% доходов бюджета. Год назад сумма была меньше — 1,234 трлн руб., а доля выше — 22,33%.
  • Ввозной НДС принес 852 млрд руб., или 13,4% доходов бюджета, против 695 млрд руб., или 12,6%, годом ранее.

Эти данные подтверждают, что поступления от импортного НДС идут с опережением относительно доходов по внутреннему НДС.

Рост НДС увеличит доходы во втором полугодии

«Цифры за первый квартал и не должны были измениться, потому что декларацию по НДС за январь—март 2019 года компании подавали до 25 апреля и по новой ставке реально деньги в бюджет пошли равными долями в апреле—июне», — заявил РБК заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования кредитного агентства АКРА Дмитрий Куликов.

В полной мере польза маневра с повышением ставки НДС для казны проявится во втором полугодии, отмечают и в РАНХиГС. Дело в том, что в начале года поступает НДС с продажи товаров и услуг в четвертом квартале прошлого года, когда он еще был прежним.

Другими словами, первые поступления налога на добавленную стоимость по ставке 20% учитываются в федеральном бюджете только начиная с апреля.

Во втором квартале сборы НДС вырастут примерно на 23% в номинальном выражении, если собираемость налога останется прежней, ожидает Куликов.

Ускоренные закупки со старым НДС

Однако авторы доклада Института Гайдара и РАНХиГС отмечают, что повышение НДС все-таки могло оказать небольшой эффект из-за заблаговременных покупок. В преддверии роста цен из-за повышения многие увеличили закупки товаров и услуг в конце года еще со старым НДС.

Это подтверждается данными Росстата о росте розничного оборота непродовольственных товаров на 8,9% в четвертом квартале 2018 года относительно того же квартала предыдущего года, но только на 5,6% — по непродовольственным товарам (для большинства из которых сохранилась льготная ставка НДС).

Нельзя однозначно говорить о нулевом эффекте роста НДС для бюджета, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Сумма поступлений от этого налога выросла, а то, что их доля в общей структуре практически не изменилась, объясняется ростом налоговой дисциплины в России и общей собираемости других платежей», — пояснил экономист.

Бюджетообразующий налог

В целом налоговые доходы бюджета выросли на 442,2 млрд руб., или на 0,2 п.п., относительно первого квартала 2018 года. Рост обеспечило увеличение поступлений от импортного НДС, налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль.

НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший после нефтегазовых поступлений источник доходов бюджета. Поступления от НДС приносят казне треть всех доходов.

По плану правительства повышение ставки НДС должно принести федеральному бюджету в среднем 620 млрд руб. дополнительных доходов в год. Эти деньги пойдут на финансирование национальных проектов из майского указа президента, исполнение которых обойдется в 8 трлн руб. за шесть лет.

Рост цен из-за повышения НДС ускорился. Годовая инфляция в марте достигла 5,3% и затем начала снижаться. На фоне повышения НДС, слабого внутреннего спроса и сокращения товарооборота произошло резкое торможение роста экономики — на 0,5%.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, НДС, доходы бюджета
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