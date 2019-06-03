Экономисты оценили квартальный эффект повышения НДС для бюджета

Заметного роста поступлений в бюджет от налога на добавленную стоимость относительно ВВП пока не произошло, несмотря на повышение его ставки до 20% с 1 января. Эффект проявится скорее во втором полугодии, считают экономисты

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Повышение ставки НДС с 18 до 20% фактически не привело к увеличению бюджетных поступлений от этого налога относительно ВВП. Но экономисты ожидают роста показателя во втором квартале 2019 года, следует из «Мониторинга экономической ситуации в России» Института Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомился РБК.

Авторы доклада проанализировали эффект от повышения НДС для бюджета в январе—марте, оценив, изменилась ли доля поступлений от этого налога относительно квартального ВВП. Несмотря на номинальный рост суммы поступлений на 14,5% (плюс 212,6 млрд руб. как по внутреннему НДС, так и по внешнему) в первом квартале 2019 года к тому же периоду годовой давности, доля доходов от НДС в процентах к ВВП практически не изменилась:

доходы от НДС на товары, проданные в России, выросли с 954,7 млрд до 1,062 трлн руб., но их доля по отношению к квартальному ВВП сохранилась на уровне 4,3%;

поступления от НДС на импортные товары выросли с 505,9 млрд до 611,1 млрд руб., составив 2,5% от ВВП. Соотношение выросло на 0,3 п.п.

Собираемость НДС на ввозимые товары традиционно выше, поскольку компании платят налог одновременно с таможенными сборами, пояснила РБК партнер «ФБК Право» Надежда Орлова. «К тому же при ввозном НДС уплачивается ровно 20% стоимости ввозимых товаров, тогда как по НДС к начислению по внутренним операциям производится вычет входящего НДС», — объяснила Орлова.