Инвесторам пока хватает причин для осторожности

Даже несмотря на уверенный рост мировых фондовых рынков, есть все основания полагать, что до полного восстановления мировой экономики еще очень далеко. Более того, некоторые эксперты считают, что экономисты недостаточно пессимистичны, и рынкам еще хватает причин для осторожности, передает Reuters.

Причем некоторые экономисты уже говорят о том, что во второй половине 2009г. мировая экономика будет расти очень быстрыми темпами, и к концу года наступит ее полное восстановление. Однако многие участники рынка по-прежнему убеждены, что восстановление будет медленным.

"В принципе ассоциировать признаки роста с реальным ростом – это нормально. Однако фактически мы не видим роста, мы видим просто замедление спада", - отмечает экономист ING Джеймс Найтли. С этим утверждением трудно не согласиться: анализ ключевых индикаторов крупных экономик, включая ВВП, объем розничных продаж и промпроизводство, свидетельствуют, что экономисты недооценили слабость мировой экономики в I квартале 2009г. Более того, пока они делают то же самое в отношении некоторых ключевых индикаторов за апрель и май.

Например, в еврозоне спад промпроизводство оказался вдвое хуже прогнозов аналитиков. При этом некоторые оптимисты указывают на этот индекс в поисках первых признаков восстановления европейской экономики, однако Дж.Найтли уверяет, что пока этот показатель говорит лишь о снижении.

Похожим образом обстоят дела и с прогнозами по ВВП. Так, сокращение ВВП еврозоны по итогам I квартала 2009г. составило 2,5%. Однако этот показатель оказался существенно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших, что сокращение составит не более 2%. Застала всех врасплох и первая оценка роста ВВП США. Так, большинство экономистов прогнозировали сокращение на 4,9%, тогда как реальный спад составил 6,1%.

Негатива добавляют и новости с рынка недвижимости США. Согласно недавним данным, каждое восьмое американское домохозяйство, имеющее закладную, опаздывало с платежами или уже получило взыскание на дом в I квартале 2009г. Эксперты подчеркивают, что это стало очередным напоминанием того, что американцы все еще испытывают трудности, а экономика страны переживает спад. "Мы переживаем рецессию, которая может одной из самых масштабных за всю историю США. Правда, мы уже увидели антикризисный план властей, который тоже довольно масштабный. Конечно, результаты антикризисной политики могут появиться чуть раньше, чем ожидалось, но все же пока наша экономика находится не в лучшем положении", - уверяет эксперт Calyon Стюарт Беннет.

Самое интересное, что многие экономисты до сих пор уверены в скором восстановлении мировой экономики. По их оценкам, результаты последних исследований говорят о скором выходе из кризиса. "Мы видим реальные признаки улучшения. Темпы сокращения промпроизводства замедлились, появились первые признаки улучшения на рынке труда", - отмечает представитель JP Morgan Майкл Фероли. По его оценкам, свою роль сыграли и дорогостоящие финансовые стимулы: всего лишь за три месяца американский S&P вырос на треть.