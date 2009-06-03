Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,58 EUR Нал. 70,40 69,66 USD Бирж. 56,96 +0,30 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9709,50 +392,10 MOEX 2316,54 +0,21% RTS 1281,27 -0,33% Brent 64,89 -0,92% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7209,14 -0,21%
Инвесторам пока хватает причин для осторожности
Лента новостей
Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре 14:40, Политика
Инвесторам пока хватает причин для осторожности
Экономика, 03 июн 2009, 13:03
0
Инвесторам пока хватает причин для осторожности
Даже несмотря на уверенный рост мировых фондовых рынков, есть все основания полагать, что до полного восстановления мировой экономики еще очень далеко. Более того, некоторые эксперты считают, что экономисты недостаточно пессимистичны, и рынкам еще хватает причин для осторожности, передает Reuters.

Причем некоторые экономисты уже говорят о том, что во второй половине 2009г. мировая экономика будет расти очень быстрыми темпами, и к концу года наступит ее полное восстановление. Однако многие участники рынка по-прежнему убеждены, что восстановление будет медленным.

"В принципе ассоциировать признаки роста с реальным ростом – это нормально. Однако фактически мы не видим роста, мы видим просто замедление спада", - отмечает экономист ING Джеймс Найтли. С этим утверждением трудно не согласиться: анализ ключевых индикаторов крупных экономик, включая ВВП, объем розничных продаж и промпроизводство, свидетельствуют, что экономисты недооценили слабость мировой экономики в I квартале 2009г. Более того, пока они делают то же самое в отношении некоторых ключевых индикаторов за апрель и май.

Например, в еврозоне спад промпроизводство оказался вдвое хуже прогнозов аналитиков. При этом некоторые оптимисты указывают на этот индекс в поисках первых признаков восстановления европейской экономики, однако Дж.Найтли уверяет, что пока этот показатель говорит лишь о снижении.

Похожим образом обстоят дела и с прогнозами по ВВП. Так, сокращение ВВП еврозоны по итогам I квартала 2009г. составило 2,5%. Однако этот показатель оказался существенно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших, что сокращение составит не более 2%. Застала всех врасплох и первая оценка роста ВВП США. Так, большинство экономистов прогнозировали сокращение на 4,9%, тогда как реальный спад составил 6,1%.

Негатива добавляют и новости с рынка недвижимости США. Согласно недавним данным, каждое восьмое американское домохозяйство, имеющее закладную, опаздывало с платежами или уже получило взыскание на дом в I квартале 2009г. Эксперты подчеркивают, что это стало очередным напоминанием того, что американцы все еще испытывают трудности, а экономика страны переживает спад. "Мы переживаем рецессию, которая может одной из самых масштабных за всю историю США. Правда, мы уже увидели антикризисный план властей, который тоже довольно масштабный. Конечно, результаты антикризисной политики могут появиться чуть раньше, чем ожидалось, но все же пока наша экономика находится не в лучшем положении", - уверяет эксперт Calyon Стюарт Беннет.

Самое интересное, что многие экономисты до сих пор уверены в скором восстановлении мировой экономики. По их оценкам, результаты последних исследований говорят о скором выходе из кризиса. "Мы видим реальные признаки улучшения. Темпы сокращения промпроизводства замедлились, появились первые признаки улучшения на рынке труда", - отмечает представитель JP Morgan Майкл Фероли. По его оценкам, свою роль сыграли и дорогостоящие финансовые стимулы: всего лишь за три месяца американский S&P вырос на треть.

Теги: Reuters , Фондовый рынок
Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Материалы по теме
В ближайшее время рост мировых фондовых рынков продолжится Экономика
МВФ: Россия легче бы пережила кризис, если бы вступила в ВТО Экономика
Западные аналитики: Мировая экономика начала восстанавливаться Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.