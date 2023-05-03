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«Росатом» начал строить третий энергоблок на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

«Росатом»: в Египте началось строительство третьего энергоблока на АЭС «Эль-Дабаа»
Фото: rosatomru / Telegram
Фото: rosatomru / Telegram

В Египте российская госкорпорация «Росатом» начала основной этап строительства третьего энергоблока на первой в стране АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«На площадке сооружения залили «первый бетон» в фундаментную плиту энергоблока № 3», — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров управления по АЭС Египта Амгед Эль-Вакиль отметил, что в 2022 году были реализованы другие ключевые этапы проекта, в частности, был залит «первый бетон» для первого и второго энергоблоков, а также поставлены устройства локализации расплава для первого энергоблока.

Проект реализуется в соответствии с согласованными графиками, отметил он.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации первой египетской АЭС в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 км от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.

Проект должны реализовать за 12 лет. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства АЭС «Эль-Дабаа» стал инжиниринговый дивизион «Росатома».

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