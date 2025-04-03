Появилась полная речь Трампа о пошлинах на русском языке

Полная речь Трампа о пошлинах на русском языке. Видео

Video

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из зарубежных стран. Максимальные тарифы достигнут 50%. Как Трамп объявлял о их введении — в полном видео РБК с переводом на русский язык.