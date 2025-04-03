Полная речь Трампа о пошлинах на русском языке. Видео
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из зарубежных стран. Максимальные тарифы достигнут 50%. Как Трамп объявлял о их введении — в полном видео РБК с переводом на русский язык.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов