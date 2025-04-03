Reuters назвало «главный сюрприз» пошлин США на импорт машин и запчастей

Указ о введении 25-процентных пошлин на импорт машин и автозапчастей затронет продукцию почти на $600 млрд и включает тарифные коды всех компьютеров, которые являются одной из крупнейших категорий импорта США, отмечает Reuters

Указ американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на ввоз машин и автозапчастей затрагивает продукцию почти на $600 млрд и распространяется на весь компьютерный импорт США, сообщает Reuters со ссылкой на документ. Агентство проанализировало тарифные коды, которые включены в него.

Reuters отмечает, что документ включает тарифные коды для двигателей, трансмиссий, литий-ионных аккумуляторов и других основных компонентов, а также менее дорогих деталей, в том числе шин, амортизаторов, проводов свечей зажигания и тормозных шлангов.

«Но главным сюрпризом стало включение четырехзначного тарифного кода, охватывающего все компьютеры», — говорится в материале.

Агентство подчеркивает, что компьютеры, согласно данным Бюро переписи населения, являются одной из крупнейших категорий мирового импорта США (в прошлом году общая сумма ввезенной продукции составила $138,5 млрд).

Указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт автомобилей размещен на сайте федерального регистра США. Тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая. Пошлины будут дополнять уже существующие тарифы.

Автопроизводители, которые подпадают под льготный тарифный режим, должны предоставить документацию с указанием доли «американского компонента» в каждом продукте. При одобрении 25-процентная пошлина будет касаться только доли произведенного не в США содержимого автомобиля или компонента.

Позже Трамп анонсировал «зеркальные» пошлины для десятков стран от 10 до 50%. Он сравнил меру с «декларацией экономической независимости», а 2 апреля назвал «днем возрождения американской промышленности». Пошлины начнут действовать с 9 апреля. Также с 5 апреля США вводят минимальную таможенную пошлину в 10% для других стран.