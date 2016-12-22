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Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию либерализма» в правительстве
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Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию либерализма» в правительстве
Экономика, 15:21
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Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию либерализма» в правительстве
В России действует «идеология либерализма», правительство должно отказаться от нынешнего курса, заявили внесистемные экономисты и предприниматели на Московском экономическом форуме, на котором опять не было министров
Павел Грудинин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

«Мне кажется, идеология в России есть. Это либерализм, правительство живет в идеологии либерализма, хотя это учение притворяется не идеологией. Но так или иначе наше правительство ставит во главу угла интересы личности, интересы корпораций. При этом интересы государства отодвигаются на второй и на третий план», — задал тон дискуссии на Московском экономическом форуме (МЭФ) президент союза «Новое содружество» и председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Название МЭФ созвучно с крупными экономическими форумами — Санкт-Петербургским, Сочинским, Восточным, однако в отличие от них Московский форум служит площадкой для экономистов и предпринимателей с оппозиционной для нынешнего правительства точкой зрения на экономический курс. Члены кабинета министров и представители ЦБ, которые традиционно выступают на пленарных сессиях форумов, организованных «Росконгрессом», МЭФ не посещают. На открывающей дискуссии форума присутствовали только два представителя властей — бизнес-омбудсмен Борис Титов и советник президента Сергей Глазьев (последнего, впрочем, представили не как сотрудника Кремля, а как академика РАН).

Главное — «не дать заболтать те цели опережающего развития», о которых в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин, заявил Глазьев. Экономическая часть послания, как писал РБК, оказалась во многом созвучна идеям Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Еще в 2016 году Глазьев вместе с Кудриным и Титовым участвовали в обсуждениях экономической стратегии на совещании с Путиным, однако сейчас вместе с президентом конфигурацию экономической программы определяют лишь члены правительства, Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно и помощник Путина Андрей Белоусов, писал РБК.

Не помогут ни Запад, ни Восток

Промышленные мощности недозагружены, говорил Глазьев на МЭФ, со стороны технического потенциала, а также сырьевого ограничений нет — производство можно наращивать. По мнению Глазьева, нет ограничений и в трудовых ресурсах (однако ранее Центробанк и Минэкономразвития неоднократно обращали внимание на дефицит кадров). Российская экономика остается «донором мировой финансовой системы», она находится в «спекулятивной ловушке» из-за carry trade, продолжал Глазьев. Негосударственный сектор «почти полностью офшоризован», и это результат «архаичной» денежно-кредитной политики, считает советник Путина (Кремль, впрочем, говорил, что он не всегда выражает официальную позицию): «В такой ситуации расчет на то, что Запад нам поможет или Восток нас вытащит, абсолютно необоснован, поскольку мы [во взаимоотношениях] с внешней финансовой средой теряем больше, чем получаем».

«К сожалению, сегодня опять стоит вопрос об указах, о национальных приоритетах, проектах. Но вопрос по стратегии по-прежнему не ставится», — заявил на МЭФ Борис Титов, участвовавший в выборах президента и набравший на них менее 1% голосов. Нужен штаб реформ, а также переход к проектному финансированию, заявил Титов, который параллельно с Кудриным подготовил свою «Стратегию роста». «Совершенно очевидно», что в России нет никакой опасности банковского кризиса нет, поэтому его решили «создать», говорила член бюджетно-финансового комитета заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева: «Это, на мой взгляд, искусственно создаваемая нестабильность в банковской системе и возможность потратить огромный объем средств».

Люди хотят «справедливого перераспределения доходов от полезных ископаемых», прогрессивной шкалы НДФЛ, бесплатного образования и медицины, перечислял председатель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который, выдвинувшись от КПРФ, занял второе место на президентских выборах. «Точно так же [как и раньше] на нас висят правоохранительные органы, и любому возбудят уголовное дело, если он высунулся. Точно так же засилье административных процедур, [которые] невозможно уже понять: они все пишут какие-то нормативы, а потом их применить невозможно. Один говорит закрыть все двери, а второй открыть все двери — и оба наказывают», — заявил Грудинин. Россия проиграла экономическую борьбу «даже Белоруссии и Казахстану», а новый экономический курс после инаугурации Путина не должен вновь быть «либеральным», заключил он.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Павел Грудинин , Борис Титов , Сергей Глазьев
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