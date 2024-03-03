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Экономика ,  
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Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства

Камчатский край и Чувашия показали наибольший рост промышленного производства

Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства
Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства
Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства

Камчатский край, Чувашия и Сахалинская область показали наибольший рост промышленного производства в 2023 году, следует из данных Росстата. Наибольший рост показал Камчатский край — 29,5% к предыдущему году, Чувашия — 27,2%, на третьем месте — Сахалинская область (17,4%).

В основном промпроизводство выросло за счет обрабатывающего производства — эта отрасль выросла на 7,5% в целом по стране, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Вячеслав Шувалов
Камчатский край Чувашия Сахалин
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