Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства

Камчатский край, Чувашия и Сахалинская область показали наибольший рост промышленного производства в 2023 году, следует из данных Росстата. Наибольший рост показал Камчатский край — 29,5% к предыдущему году, Чувашия — 27,2%, на третьем месте — Сахалинская область (17,4%).

В основном промпроизводство выросло за счет обрабатывающего производства — эта отрасль выросла на 7,5% в целом по стране, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.