Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства
Камчатский край, Чувашия и Сахалинская область показали наибольший рост промышленного производства в 2023 году, следует из данных Росстата. Наибольший рост показал Камчатский край — 29,5% к предыдущему году, Чувашия — 27,2%, на третьем месте — Сахалинская область (17,4%).
В основном промпроизводство выросло за счет обрабатывающего производства — эта отрасль выросла на 7,5% в целом по стране, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.
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