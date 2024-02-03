Экономисты объяснили нежданный рост экономики США удачей и здравомыслием

Экономика США растет быстрее европейских стран, этому способствует демография, разумная фискальная политика и удача. Ситуация стала проблемной для Трампа — критиковать Белый дом стало сложнее, признают близкие к нему экономисты

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Инфляция снижается в разных странах мира, повсеместно экономический рост остается устойчивым вопреки прогнозам экономистов, однако специалисты от ФРС до МВФ больше всего удивлены экономическими показателями США, пишет New York Times.

На фоне американских показателей прогресс Германии, Великобритании и других стран выглядит вялым, отмечает издание. Опрошенные газетой экономисты объяснили происходящее результатом «сочетания удачи и здравомыслия».

Одной из причин успеха стала фискальная политика : власти США продолжают тратить много денег, в последнее время Белый дом начал масштабные инвестиции в инфраструктуру и сферу борьбы за сохранение климата. Некоторые специалисты предупреждают, что это может дорого обойтись в будущем — из-за роста госдолга, но в президентской администрации считают, что успех того стоит.

: власти США продолжают тратить много денег, в последнее время Белый дом начал масштабные инвестиции в инфраструктуру и сферу борьбы за сохранение климата. Некоторые специалисты предупреждают, что это может дорого обойтись в будущем — из-за роста госдолга, но в президентской администрации считают, что успех того стоит. Другой причиной является то, что Европа в большей степени зависела от российских энергоресурсов . В прошлом году 68% европейских компаний столкнулись с подорожанием энергоносителей на четверть и более, тогда как в США об аналогичной проблеме сообщили только 30% предприятий.

. В прошлом году 68% европейских компаний столкнулись с подорожанием энергоносителей на четверть и более, тогда как в США об аналогичной проблеме сообщили только 30% предприятий. Важной оказалась и демографическая ситуация. Средний возраст в США составляет около 38,5 лет, тогда как в Германии он равен 46,7 годам, а в Японии — 49,5 лет. Экономисты поясняют, что молодежь больше работает, а семьи с детьми покупают недвижимость и тратят больше пенсионеров.

Устойчивость американской экономики обусловлена изоляцией от волатильности мировых энергорынков и другими факторами, объяснила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева. «Были хорошие экономические силы и ветры, дующие в паруса США», — добавила она.

В США в январе появилось 353 тыс. новых рабочих мест, это количество превысило прогнозы в два раза. Тенденция стала «ошеломляющей» и «лишающей дара речи», заявил Financial Times экономист из инвестхолдинга Jefferies Том Саймонс.

Lоходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,001% с 3,862%, приводит данные Tradeweb газета Wall Street Journal. Доходность растет, когда цены на облигации падают.

Фондовый рынок достиг серии рекордных максимумов, а заработная плата американских рабочих снова начинает опережать уровень инфляции, отмечает Politico. Близкие к штабу экс-президента Дональда Трампа признали в беседе с изданием, что теперь сложнее критиковать работу нынешнего президента Джо Байдена.

«Я думаю, что это главный вопрос дня. Вы не можете обвинять президента, когда политика идет наперекосяк, а потом говорить, что он не несет ответственности, если все идет хорошо», — сказал экономист FreedomWorks Стивен Мур, близкий к кампании Трампа.

Трамп уже заявил, что рост фондовых рынков связан с ожиданием его победы на президентских выборах в ноябре, однако экономисты, в том числе среди его сторонников, отвергли эти утверждения, отмечает издание. «Я бы не стал выдвигать это в качестве своего главного аргумента. «Экономика хороша из-за каких-то событий в будущем» — как правило, не самый лучший аргумент», — сказал — сказал стратег Республиканской партии из Пенсильвании Чарли Джероу.