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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попало 157 заправок. Больше всего таких станций в Центральном и Сибирском федеральных округах
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Росстандарт опубликовал список более чем из 150 АЗС в России, на которых власти установили факт «реализации фальсифицированного топлива». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Речь идет о заправочных станциях, на которых за весь 2019 год во время государственного надзора и исследований в аккредитованных лабораториях было найдено некачественное топливо. Проверки проводились в том числе в Дагестане, Крыму и Севастополе.

Из документа (*.doc), опубликованного на сайте ведомства, следует, что в Центральном федерального округе фальсифицированное топливо нашли более чем на 30 АЗС — во Владимирской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Около 30 АЗС с некачественным топливом власти нашли в Южном и Северо-Кавказском, а также Сибирском федеральных округах. В Уральском — более 20, в Дальневосточном — менее 20. В Северо-Западном округе фальсифицированное топливо нашли только на четырех заправках. АЗС в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в представленном списке нет.

Росстандарт назвал регионы с некачественным топливом
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Среди наиболее распространенных нарушений отмечается несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки дизельного автомобильного топлива в закрытом тигле, а также повышенное содержание серы в бензине и солярке. В ведомстве также предложили водителям избегать заправок с некачественным топливом, так как это негативно сказывается на состоянии транспортных средств и оказывает плохое воздействие на окружающую среду.

В конце ноября прошлого года Росстандарт опубликовал карту качества топлива России с информацией по каждому из регионов. В числе регионов с наибольшим числом нарушений на АЗС (более 20%) тогда оказались Владимирская, Костромская и Рязанская области, Крым, Севастополь, Чечня и Дагестан. В большинстве регионов, по данным ведомства, нарушения были выявлены менее чем на 5% заправок. Среди них Красноярский, Пермский и Камчатский края, Нижегородская и Омская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Ростовская область.

Теги: АЗС, дизельное топливо, Росстандарт
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