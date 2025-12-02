FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта

FT отмечает, что попытка Киева реструктуризировать долг, привязанный к ВВП, может быть стремлением подготовиться или к мирному соглашению, или к потенциальному затягиванию конфликта

Украина начала реструктуризацию долгов на сумму $2,6 млрд, привязанных к экономическому росту. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на публикацию украинского Минфина на биржевом сервисе для размещения корпоративных и финансовых объявлений Oslo Børs NewsWeb.

Реструктуризируемый долг — ключевой для финансирования текущих военных усилий Киева, отмечает FT. Издание также пишет, что он мог бы забрать из послевоенного украинского бюджета миллиарды долларов.

«Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и [предоставления] основных государственных услуг», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Речь идет не об обычном государственном долге с фиксированными выплатами, а об особом типе долговых обязательств, выплаты по которым зависят от того, как развивается экономика страны. Часто такие инструменты называются GDP‑linked bonds (облигации, привязанные к ВВП) или аналогично — «growth-linked bonds/warrants» (облигации/варранты, привязанные к экономическому росту). В отличие от обычных долгов, по которым государство обязано выплатить фиксированную сумму процентов и/или основного долга, выплаты по GDP‑linked bonds происходят в зависимости от динамики ВВП: если экономика растет — долг обслуживается с большей выплатой, если нет — выплаты могут быть меньше.

Украинский Минфин предложил инвесторам обменять так называемые «ВВП-варранты» на новые облигации до конца года в обмен на денежное вознаграждение в размере до $180 млн и постепенно растущие процентные платежи. Переговоры продолжались несколько месяцев.

Украина и комитет, представляющий некоторых держателей варрантов, накануне заявили, что ходе недавних переговоров был достигнут «значительный прогресс» по ключевым условиям реструктуризации. Полное согласие относительно всех деталей, однако, достигнуто не было.

Объявление, сделанное украинским Минфином, показывает что Киев, вероятно, стремится подготовить свои финансы к потенциальному заключению мирного соглашения с Россией, пишет FT. В то же время, это может указывать и на понимание властями необходимости сдержать рост долгов, если конфликт затянется, отмечает издание.



Правительству Украины нужно получить новую финансовую помощь от МВФ ($8 млрд) и ЕС, напоминает FT. Для этого, как отмечает издание, Киеву потребуется убедить их, что он не будет тратить слишком много средств на выплаты частным инвесторам.

«Мы уверены, что получим поддержку реструктуризации, которая обеспечит финансовую стабильность нашей страны и послевоенное восстановление», — говорит Марченко.

Комитет, представляющий интересы держателей варрантов, в свою очередь, заявил, что «выразил готовность принять участие в предложении об обмене», если его условия удастся окончательно согласовать.