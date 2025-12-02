 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта

Украина начала реструктуризацию привязанных к ВВП долгов
FT отмечает, что попытка Киева реструктуризировать долг, привязанный к ВВП, может быть стремлением подготовиться или к мирному соглашению, или к потенциальному затягиванию конфликта

Украина начала реструктуризацию долгов на сумму $2,6 млрд, привязанных к экономическому росту. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на публикацию украинского Минфина на биржевом сервисе для размещения корпоративных и финансовых объявлений Oslo Børs NewsWeb.

Реструктуризируемый долг — ключевой для финансирования текущих военных усилий Киева, отмечает FT. Издание также пишет, что он мог бы забрать из послевоенного украинского бюджета миллиарды долларов.

«Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и [предоставления] основных государственных услуг», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Речь идет не об обычном государственном долге с фиксированными выплатами, а об особом типе долговых обязательств, выплаты по которым зависят от того, как развивается экономика страны.

Часто такие инструменты называются GDP‑linked bonds (облигации, привязанные к ВВП) или аналогично — «growth-linked bonds/warrants» (облигации/варранты, привязанные к экономическому росту).

В отличие от обычных долгов, по которым государство обязано выплатить фиксированную сумму процентов и/или основного долга, выплаты по GDP‑linked bonds происходят в зависимости от динамики ВВП: если экономика растет — долг обслуживается с большей выплатой, если нет — выплаты могут быть меньше.

Украинский Минфин предложил инвесторам обменять так называемые «ВВП-варранты» на новые облигации до конца года в обмен на денежное вознаграждение в размере до $180 млн и постепенно растущие процентные платежи. Переговоры продолжались несколько месяцев.

Франция отказалась поддержать Украину из-за роста долга €5000 в секунду
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Украина и комитет, представляющий некоторых держателей варрантов, накануне заявили, что ходе недавних переговоров был достигнут «значительный прогресс» по ключевым условиям реструктуризации. Полное согласие относительно всех деталей, однако, достигнуто не было.

Объявление, сделанное украинским Минфином, показывает что Киев, вероятно, стремится подготовить свои финансы к потенциальному заключению мирного соглашения с Россией, пишет FT. В то же время, это может указывать и на понимание властями необходимости сдержать рост долгов, если конфликт затянется, отмечает издание.

Правительству Украины нужно получить новую финансовую помощь от МВФ ($8 млрд) и ЕС, напоминает FT. Для этого, как отмечает издание, Киеву потребуется убедить их, что он не будет тратить слишком много средств на выплаты частным инвесторам.

«Мы уверены, что получим поддержку реструктуризации, которая обеспечит финансовую стабильность нашей страны и послевоенное восстановление», — говорит Марченко.

Комитет, представляющий интересы держателей варрантов, в свою очередь, заявил, что «выразил готовность принять участие в предложении об обмене», если его условия удастся окончательно согласовать.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина реструктуризация долга
Материалы по теме
ЕС на фоне спора с Бельгией призвал G7 ускорить задержанные Киеву кредиты
Политика
Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
В ЕС сообщили, что допускают возврат промежуточного кредита Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 02:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 02:47
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:03
Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов Общество, 03:02
ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса Политика, 02:46
Три российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:27
Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе Политика, 02:19
FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта Экономика, 01:48
Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в разработке мирного плана ЕС Политика, 01:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа» Политика, 01:10
Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин рассказал о задаче группировки войск «Север» Политика, 00:48
Путин заявил, что Россия наращивает давление по всей линии фронта Политика, 00:22
Волчанск: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 00:15
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 00:10