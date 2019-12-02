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Экономика ,  
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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
По данным издания, Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу нефти на месторождении, давшем название самому известному сорту в мире, уже в следующем году
BRENT BR-1.20 $61,55 -1,69%

С 2020 года в составе эталонной нефтяной смеси Brent не станет нефти, давшей ей название, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.

Расположенное на глубине 140 м в 186 км от берегов Шотландии месторождение было открыто в 1971 году и считалось тогда одним из самых больших в мире. Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose) и уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа. Объемы добычи постоянно росли, в 1982 году с месторождения, на котором одна за другой были установлены четыре платформы (Alpha, Bravo, Charlie и Delta), выкачивали более 500 тыс. барр. нефти в сутки. В начале 1990-х годов месторождение обеспечивало 13% потребностей Великобритании в нефти и 10% — в газе.

На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти.

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«Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», — цитирует WSJ вице-президента Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стива Фимистера.

Однако в конце 1990-х годов объемы добычи самой Brent резко упали и эталон превратили в смесь, добавив к нему нефть с других месторождений Северного моря: Forties and Oseberg — в 2002 году, Ekofisk — в 2007-м, Troll — в 2018-м. Доля Brent в получившейся смеси BFOET продолжала падать, и Royal Dutch Shell постепенно выводила из эксплуатации установленные на месторождении платформы. Delta прекратила добычу в декабре 2011 года, Alpha и Bravo — в ноябре 2014 года.

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Сейчас, по данным Royal Dutch Shell, доля Brent в составе BFOET составляет лишь около 1%, и уже в 2020 году — после вывода из эксплуатации платформы Charlie — ее добыча должна прекратиться.

«Слезы наворачиваются на глаза, когда мы убираем этих великанов», — сказал WSJ один из старейших работников Royal Dutch Shell Алан Лори, — но это естественная часть жизненного цикла отрасли, в которой мы работаем».

По данным Royal Dutch Shell, за годы разработки месторождения Brent на нем было добыто более 2 млрд барр. нефти и около 161 млрд куб. м газа.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Brent, нефть
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