Ernst&Young оценила потери при наихудшем сценарии на Ближнем Востоке

Если в конфликт между Израилем и ХАМАС вступят другие страны Ближнего Востока, цены на нефть могут подскочить до $150 за баррель, а мировая экономика потеряет $2 трлн, считают в консалтинговой компании

Фото: Amir Cohen / Reuters

Если война между Израилем и ХАМАС перерастет в глобальный конфликт, цены на нефть подскочат до трехзначной цифры, а потери мировой экономики составят $2 трлн, пишет The New York Times со ссылкой на главного экономиста EY-Parthenon (консалтинговое подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако.

Эксперт считает, что при наихудшем сценарии эскалация на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель (утром 2 ноября на торгах на бирже ICE Brent торговали по $85,36 за баррель). «Глобальные экономические последствия этого сценария серьезны», — предупредил Дако. Мировая экономика, по его мнению, вступит в умеренную рецессию, а мировой рынок акций упадет.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл отметил, что мир «переживает сразу два энергетических шока одновременно» — войну Израиля и ХАМАС и конфликт России и Украины. Эксперт констатировал, что сейчас наступил «один из самых неустойчивых этапов развития экономики».

По мнению его заместителя Айхана Косе, регион с самыми мрачными перспективами — это Африка к югу от Сахары, где еще до начала боевых действий в Израиле и секторе Газа общий объем производства в этом году упал на 3,3%. Эти места, по словам Косе, «уже пережили потерянное десятилетие», а теперь «нужно подумать еще об одном». Что касается энергетического рынка, то «события на Ближнем Востоке не останутся на Ближнем Востоке», а будут иметь глобальные последствия, предрекает он.

В Bank of America считают, что возможная эскалация с участием Ирана приведет к скачку цен на нефть до $120–130 за баррель. В случае сокращения мировых поставок, например, на 2 млн баррелей в день, они способны превысить и $150, а если Ормузский пролив (соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке) закроют для прохода танкеров — подняться до $250 за баррель.

Что касается экономики Израиля, в JPMorgan прогнозируют, что она может сократиться в четвертом квартале (октябрь—декабрь) на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Согласно оценке Центрального статистического бюро Израиля, в четвертом квартале 2022 года экономика страны выросла на 5,8% в годовом выражении, а по итогам всего прошлого года — на 6,5%.