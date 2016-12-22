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Гражданам дадут до пяти лет на перевод накоплений в пенсионный капитал
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Гражданам дадут до пяти лет на перевод накоплений в пенсионный капитал
Экономика, 13:51
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Гражданам дадут до пяти лет на перевод накоплений в пенсионный капитал
Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале предполагает, что у гражданина будет 1,5–5 лет, чтобы принять решение о переводе существующих накоплений в новую систему, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Гражданам будет предоставлен определенный срок — от полутора до пяти лет, чтобы принять решение о переводе существующих пенсионных накоплений в новую систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Если в течение этого периода гражданин не примет решения, то его пенсионные накопления будут переведены в ИПК по умолчанию, добавил он.

«[В законопроекте] будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств НПФ и ПФР перед физлицами в обязательства по ИПК. У физлиц будет большой-большой период, чтобы принять или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечении этого длинного периода — чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по «молчунам», — то в этом случае будет акцепт (принятие), по Гражданскому кодексу России», — сказал Швецов (цитата по ТАСС).

По данным ПФР, на конец 2017 года пенсионные накопления имелись у 76,7 млн россиян.

Как сообщили ранее источники РБК, подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит: «Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Этот юридический механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к ИПК, отметили двое собеседников РБК.

По словам Швецова, законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни. В августе Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следует, что запуск накопительной системы произойдет в январе 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в кабинете министров. Против автоматического подключения к системе ИПК выступал социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец, настаивая на необходимости добровольного участия. В новом правительстве социальную политику курирует вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, социальный блок правительства пока не видел законопроекта об ИПК. ​

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Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Ключевым элементом концепции ИПК была автоподписка, согласно которой граждан по умолчанию подключают на отчисления взносов с их зарплаты в НПФ, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год.

Однако в сентябре прошлого года Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от идеи автоподписки и предложил ​модель авторегистрации в системе ИПК. Согласно этой модели работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в НПФ. Пенсионные фонды настаивали на необходимости автоматического подключения, поскольку, по их расчетам, авторегистрация резко снижала потенциальное участие граждан в накопительной системе.​

Автор: Юлия Старостина.
Теги: индивидуальный пенсионный капитал , Сергей Швецов
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