ЦБ заявил об отсутствии планов ограничивать покупки иностранных активов

Российские граждане и компании могут свободно покупать иностранные активы, регулятор не собирается пока как-либо ограничивать это, заверил первый зампред Центробанка Сергей Швецов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Банк России не собирается вводить какие-либо ограничения на покупку иностранных активов россиянами или российскими компаниями. Об этом агентству Bloomberg заявил первый зампред регулятора Сергея Швецова.

При этом он порекомендовал россиянам инвестировать в локальный рынок.

«В принципе анализ других стран показывает, что люди воспринимают локальные риски гораздо лучше, чем риски иностранные. Поэтому я рекомендовал россиянам инвестировать в то, что им понятнее», — отметил он, выступая на Московском биржевом форуме в Нью-Йорке (цитата по «РИА Новости»).

В середине июля регулятор отчитался об увеличении чистого оттока капитала из России на 20,1%. По подсчетам ЦБ, с января по июнь текущего года он составил $17,3 млрд. За аналогичный период годом ранее этот показатель составлял $14,4 млрд.

По итогам прошлого года чистый вывоз капитала из России представителями частного сектора составил $31,3 млрд против $19,8 млрд в 2016-м). Источником вывоза в основном были операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

На прошлой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на специалистов консалтинговой компании Knight Frank сообщила об увеличении количества сделок по покупке россиянами недвижимости в других странах в 1,5 раза. По словам директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Марины Шалаевой, если в 2017 году 65% сделок приходилось на коммерческую недвижимость, то в 2018 году большая часть покупателей интересовалась виллами и апартаментами. Целью приобретения курортной недвижимости, подчеркнули Knight Frank, было использование ее как актива для вложения средств. За три летних месяца россияне также активно покупали гостиницы, добавили эксперты.