Глава ВТБ назвал «стремной» идею покупки активов «Мечела»

Глава ВТБ Андрей Костин находит маловероятным то, что найдутся претенденты на покупку «Мечела». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент РБК

Андрей Костин (Фото: Getty Images)

«Мне кажется, что найти претендентов на покупку «Мечела» маловероятно. В этой ситуации заплатить какие-либо деньги за «Мечел» было бы стремно», – заявил глава ВТБ.

Костин также отметил, что банк не собирается отзывать иск к «Мечелу», первое заседание по которому в Арбитражном суде Москвы назначено на 5 ноября.

«У нас идет некий процесс. Мы подали иски и не собираемся их отзывать. Мы изучаем некоторые предложения «Мечела», которые компания передала банкам-кредиторам два дня назад», – отметил Костин. Он не стал озвучивать эти предложения, сославшись на то, что два дня находился на форуме и не имел возможности их изучить.

«Пока не могу сказать, насколько их предложения нас могут удовлетворить. Если компания начинает обслуживать долг в соответствии с имеющимся графиком, то не может быть никаких претензий к ней. Если компания этот график не выдерживает, а предлагает дальнейшую реструктуризацию, отсрочки и неплатежи в течение нескольких лет, то банки сегодня не готовы идти на это. Потому что мы считаем, что мы сделали достаточное количество уступок уже. К сожалению, наши надежды не оправдались», – отметил Костин.

Он также сказал, что разумные предложения от компании, если они будут поступать, банк будет изучать. «У нас нет желания порулить там, но и бросать деньги в котел, который мы, по существу, трудно контролируем и где мы, главное, не видим целесообразности этого. Можно дать и новые деньги, если видно, что это поможет, а если не поможет... Мы считаем, что сегодня [у «Мечела»] предельный уровень долга, что его реструктуризация не помогает, что нужно часть долга куда-то девать. Эту часть можно перевести в капитал. Эта идея нам нелегко далась, потому что банки не любят брать капитал в промышленных компаниях», – отметил Костин. Банк ВТБ, по его словам, с удовольствием остался бы в долге, но пока не видит в концовке такого сказочного сюжета.

ВТБ – один из трех крупнейших кредиторов «Мечела». На протяжении трех месяцев банк вел переговоры с компанией о выплате долга, которые так и не увенчались успехом. 25 сентября ВТБ подал против «Мечела» иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 2,99 млрд руб.

Ранее в четверг стало известно, что «Мечел» может начать переговоры о продаже ряда своих активов. Генеральный директор компании Олег Коржов в интервью РИА Новости сказал, что компания готова рассмотреть продажу фактически любого актива. «У нас есть предложения от заинтересованных сторон, мы ведем переговоры», – заявил Коржов, отказавшись рассказывать детали переговоров.

Утром газета «Ведомости» сообщила, что основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин якобы получил предложение о продаже своей доли (67,42%) в компании. Об этом изданию сообщили источник в окружении бизнесмена. Имени этого человека, как и компанию, которую он представляет, источник не уточнил.

Долг «Мечела» перед ВТБ составлет $1,8 млрд. Помимо этого, «Мечел» имеет задолженность по кредитам в Сбербанке на сумму $1,3 млрд и Газпромбанке на $2,3 млрд. 1 октября Cбербанк вслед за ВТБ подал иск к «Мечелу» на сумму 1,5 млрд руб.