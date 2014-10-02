Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,02 +0,27 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9770,00 +557,60 MOEX 2318,51 +0,30% RTS 1283,78 -0,14% Brent 65,12 -0,56% DJIA 25421,43 +0,34% Nasdaq 7590,75 +0,40% FTSE 7219,17 -0,07%
Глава ВТБ назвал «стремной» идею покупки активов «Мечела»
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
Глава ВТБ назвал «стремной» идею покупки активов «Мечела»
Экономика, 02 окт 2014, 18:48
0
Глава ВТБ назвал «стремной» идею покупки активов «Мечела»
Глава ВТБ Андрей Костин находит маловероятным то, что найдутся претенденты на покупку «Мечела». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент РБК
Андрей Костин (Фото: Getty Images)

«Мне кажется, что найти претендентов на покупку «Мечела» маловероятно. В этой ситуации заплатить какие-либо деньги за «Мечел» было бы стремно», – заявил глава ВТБ.

Костин также отметил, что банк не собирается отзывать иск к «Мечелу», первое заседание по которому в Арбитражном суде Москвы назначено на 5 ноября.

«У нас идет некий процесс. Мы подали иски и не собираемся их отзывать. Мы изучаем некоторые предложения «Мечела», которые компания передала банкам-кредиторам два дня назад», отметил Костин. Он не стал озвучивать эти предложения, сославшись на то, что два дня находился на форуме и не имел возможности их изучить.

«Пока не могу сказать, насколько их предложения нас могут удовлетворить. Если компания начинает обслуживать долг в соответствии с имеющимся графиком, то не может быть никаких претензий к ней. Если компания этот график не выдерживает, а предлагает дальнейшую реструктуризацию, отсрочки и неплатежи в течение нескольких лет, то банки сегодня не готовы идти на это. Потому что мы считаем, что мы сделали достаточное количество уступок уже. К сожалению, наши надежды не оправдались», отметил Костин.

Он также сказал, что разумные предложения от компании, если они будут поступать, банк будет изучать. «У нас нет желания порулить там, но и бросать деньги в котел, который мы, по существу, трудно контролируем и где мы, главное, не видим целесообразности этого. Можно дать и новые деньги, если видно, что это поможет, а если не поможет... Мы считаем, что сегодня [у «Мечела»] предельный уровень долга, что его реструктуризация не помогает, что нужно часть долга куда-то девать. Эту часть можно перевести в капитал. Эта идея нам нелегко далась, потому что банки не любят брать капитал в промышленных компаниях», отметил Костин. Банк ВТБ, по его словам, с удовольствием остался бы в долге, но пока не видит в концовке такого сказочного сюжета.

Форум «Россия зовет»: «Самое популярное заявление у бизнеса – на выезд» Еще 2 фото
Фотогалерея

ВТБ  один из трех крупнейших кредиторов «Мечела». На протяжении трех месяцев банк вел переговоры с компанией о выплате долга, которые так и не увенчались успехом. 25 сентября ВТБ подал против «Мечела» иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 2,99 млрд руб.

Ранее в четверг стало известно, что «Мечел» может начать переговоры о продаже ряда своих активов. Генеральный директор компании Олег Коржов в интервью РИА Новости сказал, что компания готова рассмотреть продажу фактически любого актива. «У нас есть предложения от заинтересованных сторон, мы ведем переговоры»,  заявил Коржов, отказавшись рассказывать детали переговоров.

Утром газета «Ведомости» сообщила, что основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин якобы получил предложение о продаже своей доли (67,42%) в компании. Об этом изданию сообщили источник в окружении бизнесмена. Имени этого человека, как и компанию, которую он представляет, источник не уточнил.

Долг «Мечела» перед ВТБ составлет $1,8 млрд. Помимо этого, «Мечел» имеет задолженность по кредитам в Сбербанке на сумму $1,3 млрд и Газпромбанке на $2,3 млрд. 1 октября Cбербанк вслед за ВТБ подал иск к «Мечелу» на сумму 1,5 млрд руб.

Автор: Наталья Старостина, Мария Лейва .
Теги: «Мечел» , Мечел , ВТБ , Костин , иск
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Cбербанк вслед за ВТБ подал иск к «Мечелу» на сумму 1,5 млрд руб. Бизнес
«Мечел» согласился вести переговоры о продаже активов Экономика
Банки отказались спасать «Мечел» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.