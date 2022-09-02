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Reuters подтвердил планы по возобновлению работы «Северного потока»

Работа газопровода, остановленного для технического обслуживания, возобновится по плану — 3 сентября
«Газпром» GAZP ₽252,8 +1,48% Купить
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Газопровод «Северный поток» возобновит работу после технического обслуживания в субботу, 3 сентября, пишет Reuters со ссылкой на два источника. Этот же срок ранее называл и сам «Газпром».

По словам собеседника, поставки будут возобновлены по графику.

Поставка российского газа по газопроводу «Северный поток» была полностью остановлена в среду, 31 августа, для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», сообщал «Газпром». О том, что газопровод временно прекратит работу на три дня, компания сообщила 19 августа, объяснив это проведением технического обслуживания.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Работа «Северного потока» была ограничена после возникновения проблем с газовыми турбинами, техническим обслуживанием которых занимается немецкая Siemens. Сложности возникли с возвращением газотурбинного агрегата Siemens из Канады, куда он был отправлен на ремонт, что связано с введением Канадой санкций против России. Позже канадские власти дали согласие передать установку Германии, чтобы та вернула ее России. Сейчас турбина находится в ФРГ, однако «Газпром» настаивает, что для возвращения турбины компании нужны документальные разъяснения ЕС и Британии, которые исключат санкционные риски относительно ремонта и перевозки подобного оборудования.

Поставки газа по «Северному потоку» в последние месяцы шли в ограниченном режиме, в июле и августе они опускались до 30% от технической мощности газопровода.

Теги
Газпром Северный поток
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