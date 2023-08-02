Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, говорится в сообщении на сайте Fitch.
«Понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку правительства в целом и ослабление управления <...> за последние два десятилетия, что проявлялось в неоднократных отменах лимитов долга и решениях, принимаемых в последнюю минуту», — так обосновано решение агентства.
Также среди причин понижения рейтинга Fitch называет рост дефицита госбюджета США; общий рост госдолга; повышение процентных ставок и ужесточение политики ФРС; общую тенденцию к переходу экономики в рецессию. Однако прогноз по рейтингу стабильный, а не негативный.
У Fitch существует несколько уровней кредитного рейтинга.
- ААА — наивысший уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта;
- АА — высокий уровень платежеспособности, вероятность дефолта на низком уровне;
- А — платежеспособность высока, но более уязвима по сравнению с более высокими уровнями, дефолт на низком уровне;
- BBB — риск дефолта умеренный;
- BB — повышенный риск дефолта;
- B — значительно повышенный уровень риска дефолта;
- CCC — очень высокий риск дефолта;
- CC — один из самых высоких рисков дефолта относительно других;
- C — начался процесс, похожий на дефолт;
- RD — дефолт, по мнению Fitch, произошел, но не был официально признан;
- D — дефолт признан.
Категорий от AAA до BBB относятся к инвестиционным, остальные — к спекулятивным. Дополнительные обозначения +/- используются для уровней от AA до CCC, чтобы указать на относительные различия в вероятности дефолта.
В Белом доме выразили «категорическое» несогласие с решением Fitch. «Понижение рейтинга Соединенных Штатов в тот момент, когда президент [Джо] Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира, противоречит реальности», — говорится в заявлении пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер.
Bloomberg отмечает, что США имели рейтинг ААА y Fitch как минимум с 1994 года. Другие рейтинговое агентство, Moody's, продолжает оценивать уровень США как ААА, а вот S&P понизило уровень до AA+ еще в 2011 году после кризиса с потолком долга.
Нынешнему понижению у Fitch тоже предшествовал такой кризис. Власти США длительное время не могли решить, повышать или приостанавливать действие потолка в $31,4 трлн, который был достигнут еще в январе. В итоге до начала 2025 года его действие приостановлено. В июне долг впервые превысил отметку в $32 трлн.