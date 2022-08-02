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ФАС сократила срок выдачи предостережений за прогнозы о росте цен

Антимонопольные власти теперь будут выдавать предупреждения за публичные высказывания, которые могут оказать негативное влияние на рынок, за один день вместо десяти, как раньше
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) теперь будет выдавать предостережения, в том числе за необоснованные прогнозы о росте цен, за один день, сообщается на сайте ведомства. Раньше этот срок, согласно закону «О защите конкуренции», составлял десять дней.

Соответствующий приказ вступил в силу 2 августа.

«Документ направлен на оперативное пресечение рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках», — говорится в сообщении.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Этой весной основатель сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о письмах ФАС в адрес производителей пищевой продукции с требованиями «прекратить сообщать журналистам о подорожании продуктов». Антимонопольные власти тогда объяснили, что публичные высказывания представителей бизнеса могут оказать негативное влияние на рынок: другие участники могут принять их как руководство к действию и спровоцировать рост цен, даже если для этого нет экономически обоснованных причин.

В конце марта газета «Известия» писала, что ФАС подумывает распространить антимонопольное законодательство, которое действует сейчас только в отношении доминирующих компаний, на других участников рынка, включая посредников, во избежание спекуляций.

В том же месяце ведомство заподозрило «Пятерочку» и «Магнит» в картельном сговоре с целью поддержания цен на сахар в магазинах сетей в Воронежской области. В ходе проверки было установлено, что на складах достаточно сахара, тогда как с 9 по 21 марта в магазинах его не было в продаже. В ФАС сочли, что, «таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос».

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