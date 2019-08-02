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СМИ узнали о жалобе Путину от «Газпрома» и НОВАТЭКа на схему надзора ЦБ
Четыре компании написали письмо президенту России и попросили поддержать идею Минфина об оценке кредитных рисков компаний-заемщиков в ущерб планам ЦБ. Это письмо — фактически попытка надавить на регулятора, пишет «Коммерсантъ»
Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Руководства «Газпрома», «Татнефти», НОВАТЭКа и «Северстали» написали письмо президенту Владимиру Путину на тему оценки кредитного риска в банковской системе, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в письме компании жалуются на излишне консервативную политику ЦБ в области оценки кредитного риска, которая по их мнению, может оказаться жестче рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН).

Главы «Газпрома», «Татнефти», НОВАТЭКа и «Северстали» предлагают отказаться от использования иностранных кредитных рейтингов при оценке банковских рисков для российских компаний, а также от «безрейтингового подхода», разработанного ранее в этом году Центробанком.

Вместо этого авторы письма предлагают ориентироваться в этом вопросе на оценки аккредитованных ЦБ российских рейтинговых агентств (сейчас — АКРА и «Эксперт РА»).

Свою позицию авторы документа аргументируют тем, что даже если бы рейтинги российских компаний учитывались ЦБ при оценке кредитных рисков, антироссийские санкции приводят к «занижению» странового и корпоративного рейтингов иностранными агентствами и завышению рисков дефолта. В свою очередь, российские агентства могут не учитывать санкции. Из-за этого одни и те же высококлассные заемщики имеют рейтинги ААА от российских агентств, и ВВВ — от международных.

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ЦБ определился с параметрами реформы по оценке кредитных рисков

Если ЦБ и банки будут ориентироваться на кредитные рейтинги аккредитованных национальных кредитных рейтинговых агентств, это позволит «обеспечить снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%», считают в компаниях-подписантах. Это предложение фактически означает, что авторы письма предложили уравнять оценки, которые российским компаниям присваивают рейтинги национальных агентств, с иностранными рейтингами, которые оценивают их обычно ниже. отмечает «Коммерсантъ».

Это письмо — продолжение дискуссии между Минфином и ЦБ о том, как лучше оценивать кредитные риски для компаний, поясняет издание.

ЦБ в июле предложил ввести пониженные коэффициенты риска для надежных заемщиков: кредиты с пониженным риском будут забирать у банков меньше капитала и высвобождать средства на новые займы, что в итоге приведет в развитию экономики.

Минфин отстаивает подход, при котором риски будут оцениваться на основании рейтингов национальных кредитных агентств, и именно в поддержку этого подхода выступили главы НОВАТЭКА, «Татнефти», «Газпрома» и «Северстали».

Финансы
ЦБ определился с параметрами реформы по оценке кредитных рисков

Письмо было переадресовано президентом председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову, указывает «Коммерсантъ». Как поясняет издание, сам факт обращения российских компаний к президенту с просьбой надавить на регулятора, является беспрецедентным и де-факто означает просьбу об эксклюзивной «ключевой ставке» для крупных компаний-заемщиков и крупных банков.

Минфин, комментируя письмо, заявил газете, что в целом поддерживает предложения компаний, поскольку они позволят гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций.

ЦБ в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщили, что сравнительный анализ влияния двух подходов показывает, что «безрейтинговый» вариант дает (при суверенном рейтинге РФ на уровне «ВВВ-») «гораздо большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах».

Глава российского рейтингового агентства АКРА Игорь Зелезецкий заявил «Коммерсанту», что подход, который предусматривает учет в регулировании ЦБ рейтингов рейтинговых агентств, обладает определенными преимуществами. Но есть у него и критически важные ограничения, добавил он.

По словам Зелезецкого, при выборе подхода, в пользу которого высказывается Минфин и российские компании, на первый план выходит качество работы национальных агентств, наличие у них развитой статистическо-информационной базы, прозрачность (в том числе публикация полных отчетов и наличие опубликованных методик) и для рынка, и для регулятора, а также высокий уровень взаимодействия с Банком России. «Только вариант с совместной и системной работой регулятора и агентств при строгом учете всех рисков и публичности этой работы позволит сделать такой рост устойчивым и не создаст рисков финансовой стабильности», — отметил он.

Авторы: Юлия Выродова, Наталья Демченко
Теги: кредитный рейтинг, Центробанк, НОВАТЭК
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