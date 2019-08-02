СМИ узнали о жалобе Путину от «Газпрома» и НОВАТЭКа на схему надзора ЦБ

Если ЦБ и банки будут ориентироваться на кредитные рейтинги аккредитованных национальных кредитных рейтинговых агентств, это позволит «обеспечить снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%», считают в компаниях-подписантах. Это предложение фактически означает, что авторы письма предложили уравнять оценки, которые российским компаниям присваивают рейтинги национальных агентств, с иностранными рейтингами, которые оценивают их обычно ниже. отмечает «Коммерсантъ».
Это письмо — продолжение дискуссии между Минфином и ЦБ о том, как лучше оценивать кредитные риски для компаний, поясняет издание.
ЦБ в июле предложил ввести пониженные коэффициенты риска для надежных заемщиков: кредиты с пониженным риском будут забирать у банков меньше капитала и высвобождать средства на новые займы, что в итоге приведет в развитию экономики.
Минфин отстаивает подход, при котором риски будут оцениваться на основании рейтингов национальных кредитных агентств, и именно в поддержку этого подхода выступили главы НОВАТЭКА, «Татнефти», «Газпрома» и «Северстали».
Письмо было переадресовано президентом председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову, указывает «Коммерсантъ». Как поясняет издание, сам факт обращения российских компаний к президенту с просьбой надавить на регулятора, является беспрецедентным и де-факто означает просьбу об эксклюзивной «ключевой ставке» для крупных компаний-заемщиков и крупных банков.
Минфин, комментируя письмо, заявил газете, что в целом поддерживает предложения компаний, поскольку они позволят гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций.
ЦБ в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщили, что сравнительный анализ влияния двух подходов показывает, что «безрейтинговый» вариант дает (при суверенном рейтинге РФ на уровне «ВВВ-») «гораздо большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах».
Глава российского рейтингового агентства АКРА Игорь Зелезецкий заявил «Коммерсанту», что подход, который предусматривает учет в регулировании ЦБ рейтингов рейтинговых агентств, обладает определенными преимуществами. Но есть у него и критически важные ограничения, добавил он.
По словам Зелезецкого, при выборе подхода, в пользу которого высказывается Минфин и российские компании, на первый план выходит качество работы национальных агентств, наличие у них развитой статистическо-информационной базы, прозрачность (в том числе публикация полных отчетов и наличие опубликованных методик) и для рынка, и для регулятора, а также высокий уровень взаимодействия с Банком России. «Только вариант с совместной и системной работой регулятора и агентств при строгом учете всех рисков и публичности этой работы позволит сделать такой рост устойчивым и не создаст рисков финансовой стабильности», — отметил он.