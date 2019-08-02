СМИ узнали о жалобе Путину от «Газпрома» и НОВАТЭКа на схему надзора ЦБ

СМИ узнали о жалобе Путину от «Газпрома» и НОВАТЭКа на схему надзора ЦБ

Четыре компании написали письмо президенту России и попросили поддержать идею Минфина об оценке кредитных рисков компаний-заемщиков в ущерб планам ЦБ. Это письмо — фактически попытка надавить на регулятора, пишет «Коммерсантъ»

Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Руководства «Газпрома», «Татнефти», НОВАТЭКа и «Северстали» написали письмо президенту Владимиру Путину на тему оценки кредитного риска в банковской системе, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в письме компании жалуются на излишне консервативную политику ЦБ в области оценки кредитного риска, которая по их мнению, может оказаться жестче рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН).

Главы «Газпрома», «Татнефти», НОВАТЭКа и «Северстали» предлагают отказаться от использования иностранных кредитных рейтингов при оценке банковских рисков для российских компаний, а также от «безрейтингового подхода», разработанного ранее в этом году Центробанком.

Вместо этого авторы письма предлагают ориентироваться в этом вопросе на оценки аккредитованных ЦБ российских рейтинговых агентств (сейчас — АКРА и «Эксперт РА»).

Свою позицию авторы документа аргументируют тем, что даже если бы рейтинги российских компаний учитывались ЦБ при оценке кредитных рисков, антироссийские санкции приводят к «занижению» странового и корпоративного рейтингов иностранными агентствами и завышению рисков дефолта. В свою очередь, российские агентства могут не учитывать санкции. Из-за этого одни и те же высококлассные заемщики имеют рейтинги ААА от российских агентств, и ВВВ — от международных.