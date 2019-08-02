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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Экономика ,  
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Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2018 году объем экспорта технологий составил $1,4 млрд. Покупать технологии России при этом приходится на вдвое большую сумму
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российский экспорт технологий в прошлом году вырос впервые с 2015 года и составил $1,4 млрд — рост на 19% по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики.

Как уточнили РБК в институте, торговля технологиями с зарубежными странами охватывает все коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и услуг технологического характера. Но сюда входят и сделки между совместными российско-иностранными предприятиями, иностранными организациями, зарегистрированными в России, их филиалами или представительствами, с одной стороны, и их зарубежными материнскими компаниями — с другой. Расчеты производились на основе официальных данных Росстата, показатели переведены в сопоставимые цены 2018 года.

  • Исследование охватывает период с 2001 по 2018 год.
  • В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
  • В 2018 году объем импорта технологий в Россию составил $3 млрд. Это меньше, чем в 2017 году, на 7,3%.

В начале 2000-х годов Россия продавала технологий в 5,8 раза меньше, чем сейчас, — лишь на $241 млн в нынешних ценах. Импорт тогда тоже был значительно более скромным — $395 млн. Впрочем, темпы роста импорта опережают экспорт российских технологий — объем закупок технологий за этот период увеличился в 7,7 раза.

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Что продает Россия

В объемах технологического экспорта и импорта России в 2018 году преобладали инжиниринговые услуги (51,4 и 45,9% соответственно). Как пояснили в ИСИЭЗе, в эту категорию входят инженерно-консультационные услуги при проектировании, конструкторской разработке и эксплуатации оборудования, материалов, приборов, сооружений, процессов и систем.

Удельный вес поступлений от экспорта по соглашениям, предметами которых являлись охраняемые объекты промышленной собственности, составил лишь 2,4%, тогда как в структуре выплат по импорту их доля достигала 35,2%. Суммарные платежи по патентам на изобретения, селекционные достижения, полезные модели и по патентным лицензиям минимальны — 1,3% по экспорту и 9,1% по импорту. В основном, отмечают авторы исследования, главным товаром в торговле технологиями с зарубежными партнерами являются неохраноспособные объекты, то есть те, которые не попадают под охрану в рамках закона.

Еще одна после инжиниринговых услуг категория, в которой экспорт преобладает над импортом, — научные исследования и разработки (29,4% по экспорту и 3,5% по импорту).

Кто покупает российские технологии

  • Больше половины всего российского экспорта технологий (58,9%) идет в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ОЭСР входят большинство стран Евросоюза, а также США, Южная Корея, Турция, Япония и еще ряд государств.

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  • До 2013 года российский технологический экспорт был преимущественно ориентирован на рынки развивающихся государств, а доля стран ОЭСР в структуре экспорта технологий находилась на уровне 40%. Но в 2013 году доля экспорта в страны ОЭСР увеличилась до 71%.
  • Лидерами по покупкам российских технологий являются США ($224,3 млн), Германия ($141,9 млн) и Швейцария ($91 млн). За ними следуют Китай ($90,8 млн), Великобритания ($76 млн), Чехия ($60,9 млн), Индия ($52,3 млн) и Кипр ($51,1 млн).

Доля СНГ в экспорте технологий составила в прошлом году 9,6%. Наиболее активными покупателями российских технологий стали Белоруссия ($68,5 млн) и Казахстан ($23,7 млн).

Государства ОЭСР одновременно являются и крупнейшими партнерами России по импорту технологий: их доля в 2018 году достигла 81,1% от объема выплат по импорту. Больше всего технологий в прошлом году Россия приобрела у Германии ($505,4 млн), США ($420,1 млн) и Швейцарии ($242,6 млн).

Причины низких показателей

В целом российская торговля технологиями и услугами технологического характера на мировом рынке не достигла значительных масштабов, отмечают авторы исследования. По объемам транзакций Россия занимает лишь 27-ю позицию в последних рейтингах ОЭСР (по данным за 2015 год), располагаясь между Тайванем ($1,1 млрд) и Португалией ($1,8 млрд) по экспорту и между Португалией ($1,7 млрд) и Чехией ($2,4 млрд) по импорту, говорится в докладе.

Низкие объемы российского экспорта технологий объяснимы высокими издержками производства и недостаточным финансированием научных разработок, считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова. «У нас вообще все дорого. Что бы мы ни взяли, мы неконкурентоспособны по ценам, так как у нас очень высокие издержки. Чаще всего это высокие тарифы на электроэнергию плюс арендная плата», — пояснила она.

Также, по мнению Кузнецовой, наука в России недофинансирована по сравнению со странами — крупными экспортерами технологий. «Если мы посмотрим на российский бюджет, власти отчитываются, что расходы на поддержку науки выросли, предположим, в разы. Но, во-первых, это рубли, во-вторых, это текущие цены. Как только мы все это переводим в доллары и постоянные цены, то обнаруживаем, что финансирование не только не растет, но и по многим позициям сокращается», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что доля финансирования науки в российском ВВП составляет меньше 1%. Между тем в Южной Корее или Бразилии этот показатель превышает 2%, в США и Китае — приближается к 3%, в Израиле превышает 4%, отметила Кузнецова.

Кроме того, российская налоговая система не благоприятствует экспортерам научных разработок и изобретений. «Мы не можем сказать, что у нас есть льготы для инноваторов, что есть налаженная система вычета издержек производства», — подчеркнула Кузнецова. В целом, по ее мнению, в России сейчас нет условий для улучшения ситуации с экспортом технологий.

Автор: Анна Гальчева
Теги: высокие технологии, Экспорт, импорт, Исследование
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