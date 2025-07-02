Греф увидел в экономике России много признаков резкого торможения

По словам главы Сбербанка, экономику России сейчас тормозит «целый набор факторов», среди которых «самым ключевым» является высокий уровень ключевой ставки ЦБ.

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

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К настоящему времени уже очевидны риски переохлаждения экономики России, эксперты видят много признаков того, что экономика уже начала «резко тормозить». Об этом заявил на Финансовом конгрессе Банка России глава Сбербанка Герман Греф.

«Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда, безработица 2,3% это вызов для экономики в целом», — перечислил Греф.

По его словам, экономику России тормозит «целый набор факторов», среди которых «самым ключевым» является высокий уровень ключевой ставки ЦБ.

«И, конечно, я думаю, что это все понимают, и Центральный банк это хорошо понимает, что сейчас пришло время выровнять ситуацию. Очень важно не передержать высокие реальные ставки», — добавил глава Сбербанка.

Греф отметил, что именно сейчас настал момент, когда ЦБ необходимо "очень взвешенно, очень опираясь на цифры принимать выверенные решения".

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (100 б.п. = 1 п.п.) уже в июле. По его словам, это может случиться, если инфляция выйдет на траекторию, позволяющую достичь показателя на уровне 4% в 2026 году.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер России Александр Новак призвал ЦБ к переходу от управляемого охлаждения к нагреву экономики.

«Индикаторы показывают необходимость снижать ставки. Необходимо уже переходить от управляемого охлаждения, наоборот, к нагреву экономики. А для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать, и второе — какими темпами снижать», — сказал Новак.

В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это стало первым снижением ставки с осени 2022 года. С октября прошлого года по июнь этого года она держалась на рекордном уровне — 21%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на ПМЭФ, что темпы снижения ставки будут зависеть от инфляции. «Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить», — сказала она.