Как цена перелета «эконом» поставила рекорд за 13 лет. Инфографика

Цена на перелет на самолете в экономклассе впервые за 13 лет превысила 6890 руб. и достигла 6972,36 руб., следует из данных Росстата. Эти данные за май 2023 года — максимум с 2000 года (данные более ранние недоступны). Таким образом был побит 13-летний рекорд, который зафиксировали в августе 2010 года, когда билеты стоили 6892,51 руб. Как менялись цены на перелет в самом доступном классе — в инфографике РБК.