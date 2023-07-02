Как цена перелета «эконом» поставила рекорд за 13 лет. Инфографика

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 19:03
«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника в «Болонью» Спорт, 18:44
«РИА Новости» сообщило об «интенсивных боях» за Белогоровку в ЛНР Политика, 18:40
Океанограф назвал причину взрыва на батискафе «Титан» Общество, 18:36
«Ливерпуль» купил полузащитника за €70 млн Спорт, 18:30
Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы Общество, 18:12
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 18:12
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как цена перелета «эконом» поставила рекорд за 13 лет. Инфографика Экономика, 18:00
Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки Политика, 17:52
Turkish Airlines задержала рейсы из Петербурга в Турцию Общество, 17:44
Рекордная серия Ферстаппена в XXI веке прервалась на Гран-при Австрии Спорт, 17:41
В ВСУ рассказали о проблемах с французскими легкими танками AMX-10RC Политика, 17:38
Кубанские власти сообщили об отсутствии жертв после взрыва у аэродрома Политика, 17:28
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 17:27
Экономика ,  
0 

Как цена перелета «эконом» поставила рекорд за 13 лет. Инфографика

Цены на перелет «эконом» впервые за 13 лет превысили ₽6900

Как цена перелета «эконом» поставила рекорд за 13 лет. Инфографика

Цена на перелет на самолете в экономклассе впервые за 13 лет превысила 6890 руб. и достигла 6972,36 руб., следует из данных Росстата. Эти данные за май 2023 года — максимум с 2000 года (данные более ранние недоступны). Таким образом был побит 13-летний рекорд, который зафиксировали в августе 2010 года, когда билеты стоили 6892,51 руб. Как менялись цены на перелет в самом доступном классе — в инфографике РБК.

Авторы
Теги
Анастасия Санникова, Артём Кореняко
перелеты пассажирские перевозки самолет авиация Росстат
Материалы по теме
Росстат сообщил о максимальной за 23 года цене перелетов «экономом»
Бизнес
Решетников спрогнозировал, на сколько подорожают отели и перелеты летом
Бизнес
Субсидии в 100 млрд снизили стоимость билетов на перелеты по России на 8%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter