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Как компании в России заявили о выручке больше квадриллиона. Инфографика

Компании в России впервые задекларировали выручку больше 1 квадрлн руб.

Как компании в России заявили о выручке больше квадриллиона. Инфографика

₽1268 трлн (₽1,26 квадрлн) выручки впервые задекларировали в налоговой российские компании в 2022 году. Такой порог в 1 квадрлн выручка компаний превысила впервые в современной истории России.

Опрошенные РБК эксперты объяснили это выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса. Отраженная в данных ФНС выручка — это доходы, агрегированные из деклараций по налогу на прибыль, а прибыль, соответственно, — разница между доходами и расходами из тех же деклараций, указывали они. В Федеральной налоговой службе РБК сообщали, что причинами роста доходов компаний стали несколько факторов: рост доходов от реализации в связи с увеличением средних экспортных цен в нефтегазовом секторе; восстановление потребительского спроса на товары и услуги; рост внереализационных доходов, в основном обусловленный «переоценкой доходов иностранной валюты банковским сектором (в связи с колебаниями иностранной валюты в течение 2022 года)».

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Теги
Анастасия Санникова, Инна Деготькова, Иван Ткачёв
выручка компании налоги ФНС бухгалтерский учет
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