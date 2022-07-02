Барбекю ко Дню независимости в США за год подорожало на 17%

Сильнее всего за год подорожало мясо — фарш (на 36%) и курица (на 33%), а также лимонад (22%). При этом в стране упала цена на клубнику и сыр — за них придется отдать на 16% и 13% меньше соответственно

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Стоимость традиционного пикника с барбекю, который американцы устраивают по случаю Дня независимости США (4 июля), за год выросла на 17% — до $69,68 в расчете на 10 человек, подсчитала Национальная федерация сельского хозяйства (AFBF).

При расчете специалисты учли, что рядовой гражданин при подготовке к празднику, захочет купить:

2 фунта говяжьего фарша (0,9 кг, $11,12);

1 фунт сыра (450 грамм, $3,53);

1 пачку булочек для бургеров ($1,93);

1 пачку печенья ($4,31);

0,5 галлона мороженого (почти 2 л, $5,16);

2 пинты клубники (порядка 1 кг, $4,44);

полкило чипсов ($4,71);

2 фунта куриной грудки (0,9 кг, $8,99);

3 фунта свиных стейков (1,5 кг, $15,26);

0,9 кг тушеной свинины с бобами ($2,53);

2,4 л лимонада ($4,43);

и 2,5 фунта картофельного салата (1,1 кг, $3,27).

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. Этот день объявлен в стране национальным праздником. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США от Великобритании.

Сильнее всего за год, согласно подсчетам специалистов, подорожали фарш (на 36%) и курица (33%). За ними следует лимонад цена которого выросла на 22%. При этом за тот же срок резко упала стоимость клубники — ягоды подешевели на 16%. За сыр в этом году придется заплатить в среднем на 13% меньше, чем в прошлом.

По данным Федерального бюро статистики труда, в мае инфляция в Соединенных Штатах составила 8,6% в годовом выражении, что стало самым быстрым ростом с декабря 1981 года. 2 июля аналитики JPMorgan Chase & Co предупредили, что национальную экономику может ждать рецессия, в том числе на фоне падения потребительского спроса. При этом в Международном валютном фонде (МВФ) считают, что рецессии не случится даже при снижении темпов роста ВВП (JPMorgan Chase & Co оценивает рост в 1%).