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Украина отменила размещение бондов на $1,75 млрд после отставки главы ЦБ

Ранее планировалось, что $750 млн из привлеченных в результате размещения облигаций средств будут направлены на выплаты по облигациям со сроком погашения в 2021–2022 годах
Яков Смолий
Яков Смолий (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Министерство финансов Украины отменило размещение еврооблигаций на общую сумму $1,75 млрд, после того как глава Национального банка страны Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение «политическим давлением».

Сообщение об отмене уже согласованного с инвесторами размещения евробондов опубликовано на сайте Лондонской биржи. Ранее заявлялось, что $750 млн из привлеченных в результате размещения облигаций средств будут направлены на выплаты по облигациям со сроком погашения в 2021–2022 годах, а оставшийся $1млрд — на покрытие дефицита бюджета.

«Худшего момента для вчерашнего заявления главы Нацбанка для этой транзакции быть не могло <...>. Если бы это заявление было отложено, мы бы сейчас говорили про успешное размещение Украиной еврооблигаций», — заявил 2 июля на брифинге в Киеве министр финансов Украины Сергей Марченко, по словам которого, новость об отставке Смолия появилась вечером 1 июля сразу после того, как сделка по размещению облигаций была закрыта.

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Политика
Яков Смолий

После этого представители Минфина всю ночь вели переговоры с юристами и инвесторами, и утром 2 июля было решено отказаться от размещения бумаг.

«Министерство финансов Украины сегодня утром приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина.

Марченко пообещал, что работа с инвесторами будет продолжена. В то же время министр заверил, что у властей Украины достаточно возможностей и средств, для того чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность.

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«По состоянию на 1 июля на едином казначейском счете у нас беспрецедентная сумма общих средств — 75 млрд гривен и более $2 млрд, что дает нам возможность полностью контролировать ситуацию с государственными финансами, выполнять все наши обязательства перед международными партнерами, перед гражданами. Социальные обязательства будут выполняться вовремя и в полном объеме», — пообещал министр.

Он также призвал не опасаться потрясений на валютном рынке, выразив уверенность в том, что значительных колебаний курса гривны не будет.

Смолий руководил НБУ с середины марта 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву. До этого он несколько лет был заместителем главы регулятора. Объявляя о своей отставке, Смолий заявил, что хочет таким образом «предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка».

Автор: Евгений Калюков
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
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