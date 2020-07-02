Украина отменила размещение бондов на $1,75 млрд после отставки главы ЦБ

Ранее планировалось, что $750 млн из привлеченных в результате размещения облигаций средств будут направлены на выплаты по облигациям со сроком погашения в 2021–2022 годах

Яков Смолий (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Министерство финансов Украины отменило размещение еврооблигаций на общую сумму $1,75 млрд, после того как глава Национального банка страны Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение «политическим давлением».

Сообщение об отмене уже согласованного с инвесторами размещения евробондов опубликовано на сайте Лондонской биржи. Ранее заявлялось, что $750 млн из привлеченных в результате размещения облигаций средств будут направлены на выплаты по облигациям со сроком погашения в 2021–2022 годах, а оставшийся $1млрд — на покрытие дефицита бюджета.

«Худшего момента для вчерашнего заявления главы Нацбанка для этой транзакции быть не могло <...>. Если бы это заявление было отложено, мы бы сейчас говорили про успешное размещение Украиной еврооблигаций», — заявил 2 июля на брифинге в Киеве министр финансов Украины Сергей Марченко, по словам которого, новость об отставке Смолия появилась вечером 1 июля сразу после того, как сделка по размещению облигаций была закрыта.

После этого представители Минфина всю ночь вели переговоры с юристами и инвесторами, и утром 2 июля было решено отказаться от размещения бумаг.