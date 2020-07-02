Конституционный суд поддержал экспортеров в деле «дочки» «Газпром нефти»

В своем постановлении Конституционный суд указал, что операции по фрахту морских судов для вывоза товаров за границу должны облагаться НДС по ставке 0%, даже в них из-за форс-мажора появился внутрироссийский этап

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Обложение фактически экспортируемого из России товара налогом на добавленную стоимость (НДС) в тех случаях, когда операция по его вывозу за границу из-за форс-мажора оказалась проведена в два этапа, не соответствует конституционному требованию поддержки конкуренции и вступает в противоречие с принципом равенства налогообложения. К такому выводу пришел Конституционный суд России (КС), рассмотрев жалобу компании Gazprom Neft Trading GmbH («дочка» «Газпром нефти»).

Еще в 2014 году Gazprom Neft Trading отправила за границу груз нефтепродуктов, однако уже после отплытия танкер получил повреждения, что вынудило провести в порту Мурманска перегрузку топлива на другое судно. В результате операция по вывозу нефтепродуктов, несмотря на то что экспорт остался ее единственной целью, де-факто оказалась разбитой на два этапа и в рамках первого из них перевозка осуществлялась внутри России. В связи с этим компания «СКФ Атлантик», осуществлявшая перевозку на первом этапе, уплатила в бюджет России НДС на сумму более $220 тыс., а затем потребовала от Gazprom Neft Trading GmbH уплаты ей этой суммы.

В 2018 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области это требование удовлетворил. Добиться отмены этого решения в вышестоящих арбитражных судах и Верховном суде Gazprom Neft Trading не удалось, и она обратилась в Конституционный суд с просьбой признать положения закона, на которые ссылались суды, не соответствующими Конституции.

В итоге КС пришел к выводу, что сами по себе оспариваемые нормы Конституции не противоречат, однако признал, что их толкование судами «вступает в противоречие с конституционно значимым принципом равенства налогообложения, поскольку плательщики НДС, осуществляющие одинаковые по своей сути операции, не должны нести разное налоговое бремя».