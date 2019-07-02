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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
На пригодных для органического сельского хозяйства землях будет выращиваться экологически чистая продукция, для которой разработают отдельный ГОСТ. Ранее с инициативой о паспортизации сельхозземель выступила «Опора России»
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения. По итогам паспортизации участки, пригодные для органического земледелия, будут внесены в специальный реестр, сообщили РБК в аппарате вице-премьера.

В середине июня с предложением усилить государственный контроль за состоянием земель сельхозназначения и в том числе провести их паспортизацию выступила «Опора России». Направив вице-премьеру разработанный ею законопроект, организация предложила снабдить каждый участок паспортом, в котором должна содержаться информация об уровне плодородия и его изменении в процессе эксплуатации. Авторы законопроекта напомнили также, что действующее законодательство предусматривает возможность изъять землю у собственника, если тот эксплуатировал участок с нарушениями, которые привели к существенному снижению плодородия почвы.

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Разработанная Минсельхозом дорожная карта предусматривает принятие отдельного закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии» и особых ГОСТов, определяющих требования к такой продукции. Оценивать ее соответствие этим требованиям будет сеть лабораторий, которую предстоит создать. Те продукты, которые получат положительное заключение, будут маркироваться специальной «зеленой» меткой.

По словам Гордеева, введение российской «зеленой» маркировки соответствует лучшим мировым практикам и поможет справиться с волной фальсификата.

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«С одной стороны, это позволит кратно повысить уровень доверия покупателей к российской экологически чистой продукции. С другой — защитить добросовестных производителей и вытеснить с рынка серый бизнес, спекулирующий темой органики и поставляющий на прилавки всякого рода био- и экофальсификат», — заметил вице-премьер.

Полномочия по контролю за обращением экологически чистой продукции, как ожидается, будут закреплены за Россельхознадзором и Роспотребнадзором отдельным постановлением правительства.

Авторы: Петр Канаев, Евгений Калюков
Теги: Алексей Гордеев, экологическая политика, сельскохозяйственные земли
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На земли оформят паспорта
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