Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда

Росстат провел первые расчеты по новым методикам оценки производительности труда. Это ключевой показатель для развития экономики. Методика несовершенна, но «является наименьшим злом», считают в Росстате

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Нехватка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России мешают оценить реальную динамику производительности труда. Эту проблему обсуждали на заседании научно-методологического совета Росстата 1 июля. Росстат представил на заседании подробный анализ проблем в расчетах и приблизительные результаты.

Рост производительности труда — одна из ключевых целей майского указа президента. К 2024 году производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (БНО) должна расти не менее чем на 5% в год.

Чтобы оперативно отслеживать, как продвигается выполнение указа, Минэкономразвития предложило новую методику. Оценка производительности труда ограничится пятью несырьевыми отраслями: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт. Новый способ расчетов пока не утвержден правительством. Параллельно свой вариант методики расчета производительности предложил сам Росстат.

Росстат указал на недостатки обеих методик, но признал их неизбежность. «Никто у Росстата с ножом у горла не стоял и не заставлял нас утверждать эту методику. Она является наименьшим злом в сложившихся обстоятельствах и с учетом оперативности, с которой нужно подготовить данные для расчета KPI губернаторов», — заявил замруководителя ведомства Сергей Егоренко.

Все обсуждаемые вопросы актуальны не только для российской статистики. «Эти проблемы существуют во всем мире», — подчеркнула замруководителя Росстата Ирина Масакова.