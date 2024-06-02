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Как пенсионеры резко увеличили число банкротств без суда. Инфографика

Число банкротств без суда резко выросло из-за допуска к ним пенсионеров

Число процедур внесудебного банкротства граждан в начале 2024 года резко выросло — до 12,7 тыс. (год назад, в первом квартале 2023 года, их было 2,5 тыс.). Рост связан с расширением критериев допуска — пенсионерам и получателям пособия на детей разрешили начинать личное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них. Причем это можно теперь сделать, даже если исполнительное производство не прекращено. Ранее такое можно было сделать только после его окончания.

Число банкротств без суда выросло впятеро после допуска пенсионеров
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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Мария Лозовая
Банкротство пенсионеры банкротство физлиц
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