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Минэкономразвития сочло неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса

По словам замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой, этот механизм не работает, когда люди получают деньги, не понимая, как делать бизнес. «Такая раздача слонов оказалась неэффективной», — отметила она
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минэкономразвития считает, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России оказались неэффективными. Об этом в интервью ТАСС заявила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

«Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела», — сказала она, комментируя опыт прошлых лет, когда на открытие бизнеса выделялись гранты с прямым финансированием.

По ее словам, желание открыть бизнес возникает из опыта, усвоенных уроков и полученных компетенций. «А когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, — это не работает», — отметила Илюшникова.

Последние опросы Минэкономразвития, как рассказала Илюшникова, показали, что практически 50% представителей малого и среднего предпринимательства, независимо от возраста компаний и сферы деятельности, «имеют запрос на соответствующие компетенции».

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Финансы
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Замглавы министерства также отметила, что с течением времени Минэкономразвития отказалось от поддержки малого и среднего бизнеса по сегментам в рамках соответствующего нацпроекта. «Мы отказались от прошлой сегментации, допустим, по женскому или региональному предпринимательству. Зато были добавлены инструменты поддержки целых институтов, например самозанятых», — сказала она.

По ее словам, государственная поддержка бизнеса в России должна работать как доставка еды, то есть без всякого стресса. «Где нет какого-то личностного отношения, испорченного настроения или оценки, а есть просто цифровые функции, которые работают», — пояснила Илюшникова.

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Она отметила, что премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу развивать проактивные электронные сервисы, которые меняются под текущий статус. «Именно эту модель мы и закладываем в единой цифровой экосистеме, которая будет работать в формате одного окна, где будут все меры поддержки для бизнеса, а также возможность оперативного взаимодействия с органами власти», — заключила замглавы Минэкономразвития.

Банки лишились антикризисных льгот по проблемным кредитам бизнесу
Финансы
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса терпела убытки почти каждая третья российская компания. В этой ситуации Минэкономразвития разработало ряд антикризисных мер поддержки и расширило сферу действия уже существовавших госпрограмм. Так, почти втрое были увеличены объемы льготного кредитования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», снят ряд ограничений на получение таких кредитов, а ставка по этой программе в январе текущего года была снижена с 8,5% до 7%.

По программе льготного кредитования малого бизнеса «1764» (по номеру соответствующего постановления правительства) банки выдали больше 1 трлн руб. кредитов. Параллельно были запущены три антикризисных пакета — программы ФОТ 0, ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 на поддержку занятости, в рамках которых бизнес мог получить кредиты под 0-3% годовых с возможностью полного или частичного списания. По всем программам льготного кредитования в 2020 году было выдано больше 1,5 трлн руб., или около 20% всех новых кредитов субъектам МСБ за год. Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году объем выдачи по программам 1764 и ФОТ 3.0 составит 700 млрд руб.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Минэкономразвития финансирование малый и средний бизнес
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