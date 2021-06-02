Минэкономразвития сочло неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса

Замглавы министерства также отметила, что с течением времени Минэкономразвития отказалось от поддержки малого и среднего бизнеса по сегментам в рамках соответствующего нацпроекта. «Мы отказались от прошлой сегментации, допустим, по женскому или региональному предпринимательству. Зато были добавлены инструменты поддержки целых институтов, например самозанятых», — сказала она.
По ее словам, государственная поддержка бизнеса в России должна работать как доставка еды, то есть без всякого стресса. «Где нет какого-то личностного отношения, испорченного настроения или оценки, а есть просто цифровые функции, которые работают», — пояснила Илюшникова.
Она отметила, что премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу развивать проактивные электронные сервисы, которые меняются под текущий статус. «Именно эту модель мы и закладываем в единой цифровой экосистеме, которая будет работать в формате одного окна, где будут все меры поддержки для бизнеса, а также возможность оперативного взаимодействия с органами власти», — заключила замглавы Минэкономразвития.
В 2020 году из-за эпидемии коронавируса терпела убытки почти каждая третья российская компания. В этой ситуации Минэкономразвития разработало ряд антикризисных мер поддержки и расширило сферу действия уже существовавших госпрограмм. Так, почти втрое были увеличены объемы льготного кредитования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», снят ряд ограничений на получение таких кредитов, а ставка по этой программе в январе текущего года была снижена с 8,5% до 7%.
По программе льготного кредитования малого бизнеса «1764» (по номеру соответствующего постановления правительства) банки выдали больше 1 трлн руб. кредитов. Параллельно были запущены три антикризисных пакета — программы ФОТ 0, ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 на поддержку занятости, в рамках которых бизнес мог получить кредиты под 0-3% годовых с возможностью полного или частичного списания. По всем программам льготного кредитования в 2020 году было выдано больше 1,5 трлн руб., или около 20% всех новых кредитов субъектам МСБ за год. Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году объем выдачи по программам 1764 и ФОТ 3.0 составит 700 млрд руб.