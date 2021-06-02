Минэкономразвития сочло неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса

По словам замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой, этот механизм не работает, когда люди получают деньги, не понимая, как делать бизнес. «Такая раздача слонов оказалась неэффективной», — отметила она

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минэкономразвития считает, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России оказались неэффективными. Об этом в интервью ТАСС заявила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

«Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела», — сказала она, комментируя опыт прошлых лет, когда на открытие бизнеса выделялись гранты с прямым финансированием.

По ее словам, желание открыть бизнес возникает из опыта, усвоенных уроков и полученных компетенций. «А когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, — это не работает», — отметила Илюшникова.

Последние опросы Минэкономразвития, как рассказала Илюшникова, показали, что практически 50% представителей малого и среднего предпринимательства, независимо от возраста компаний и сферы деятельности, «имеют запрос на соответствующие компетенции».