Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,60 EUR Нал. 70,42 69,67 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9419,90 +153,20 MOEX 2317,98 +0,27% RTS 1282,95 -0,20% Brent 64,76 -1,11% DJIA 25376,02 +0,16% Nasdaq 7595,73 +0,46% FTSE 7209,58 -0,21%
Российский рынок вырос за счет "Газпрома" и ЛУКОЙЛа
Лента новостей
В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес
Российский рынок вырос за счет "Газпрома" и ЛУКОЙЛа
Экономика, 02 июн 2010, 20:49
0
Российский рынок вырос за счет "Газпрома" и ЛУКОЙЛа
Тон в последние дни задает спекулятивный капитал, раскачивающий рынок при полном отсутствии среднесрочных инвестиционных идей.

В среду, 2 июня, участники российского рынка вновь недолго переживали насчет продолжавшегося в течение уже второй сессии снижения индексов в США и произошедшего накануне вечером падения цен на нефть. Утренний гэп вниз приращен не был, а индексы уверенно развернулись в сторону роста. В результате индекс ММВБ завершил день заметным ростом, хотя цены на нефть и значение фьючерса на индекс S&P к уровням закрытия российских торгов 1 июня так и не вернулись. Очевидно, тон в последние дни задает спекулятивный капитал, раскачивающий рынок при полном отсутствии среднесрочных инвестиционных идей. Некоторую поддержку оказали опубликованные в среду финансовые отчеты российских компаний и заявление премьер-министра РФ Владимира Путина о том, что в России формируются условия для быстрого восстановления экономики.

По итогам торговой сессии 2 июня индекс ММВБ вырос на 1,19% - до 1341,24 пункта, РТС - на 0,73% и достиг отметки 1383,87 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 62,73 млрд руб. Общий объем торгов в РТС достиг 164,4 млрд руб., объем торгов акциями - 17,2 млрд руб. (из них на RTS Standard - 16,9 млрд руб.).

Лучше всех выглядела нефтегазовая отрасль, и рост цен на нефть здесь ни при чем. В среду по итогам I квартала 2010г. по US GAAP отчитался ЛУКОЙЛ, причем очень позитивно. Чистая прибыль нефтяной компании по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросла почти вдвое - до 2,043 млрд долл. при выручке 23,9 млрд долл., что оказалось заметно выше прогнозов отраслевых экспертов. Добиться высоких результатов помогла политика сдерживания роста капзатрат - их объем за год практически не изменился. На этом фоне котировки ЛУКОЙЛа подскочили на 2,58%. Еще более внушительный рост удалось продемонстрировать "Газпрому", его капитализация за день выросла на 3,07% и практически достигла уровня месячной давности. В среду котировки газового концерна вновь вошли в широкий боковой диапазон 160-178 руб./акция, в котором им теперь предстоит попытаться закрепиться. "Роснефть" продемонстрировала более скромные результат, прирост ее стоимости составил 0,53%, а "Татнефть" так и не успела выбраться с "красной" территории и завершила день падением цены на 1,06%.

На фоне позитивных новостей слегка подросли представители банковской отрасли. Цена акций ВТБ выросла на 0,4% после сообщения о том, что чистая прибыль банка по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. против убытка в 20,5 млрд руб. годом ранее, а чистая процентная маржа увеличилась с 4,1% до 5,2%. Котировки Сбербанка (+0,51%) поддержали новости от зампреда правления банка Беллы Златкис о том, что "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) снизил долю в Сбербанке с 4% до 0,46% акций, то есть давление на котировки он уже не окажет. Ростом завершили день также Росбанк (+0,62%) и банк "Возрождение" (+1,55%). Оценку акций последнего понизил инвестбанк UBS, но рекомендацию на уровне "покупать" сохранил.

В металлургическом секторе преобладал пессимизм, виной чему стала негативная динамика на рынке металлов. Значительно снизилась цена бумаг НЛМК (-1,62%), ММК (-1,31%) и ТМК (-0,85%). ГМК "Норильский никель" почти всю сессию провела в зоне снижения, но к концу торгов все-таки смогла выбраться в "плюс" на 0,31%. Несмотря на произошедший откат вниз цен на золото, интерес к бумагам золотодобытчиков сохранился: акции "Полюс золота" подорожали на 0,38%, "Полиметалла" - на 1,26%. Последний завершил ростом уже четвертую сессию подряд и вновь обновил исторический максимум.

По итогам торгов 2 июня факторы, подтверждающие формирование разворотной модели с появившейся накануне свечой "повешенный", не сформировались, поэтому прогнозировать резкое падение котировок пока оснований нет. Однако и в обоснованность происходящего роста все еще не верится. Дело в том, что рынок растет не широким фронтом, а отдельными "фишками", которые тянут индексы вверх. В среду такими локомотивами стали две самые "тяжелые" бумаги - "Газпром" и ЛУКОЙЛ, имеющие в индексе ММВБ в совокупности 30%, "Норникель" выполнил свою миссию днем ранее. И только за ними вяло подтягиваются из "минусов" остальные. Перекупленность российского рынка в сравнении с американским уже начинает бросаться в глаза: на вечер 2 июня значение индекса Dow Jones находилось в районе закрытия торгов 20 мая, а значение индекса ММВБ за последние почти девять сессий успело подняться от уровня открытия 21 мая уже почти на 6%. Такое несоответствие, во-первых, заставляет опасаться внезапных решительных распродаж (как вариант, после экспирации июньских опционов), а во-вторых, вынуждает задуматься о целесообразности участия в торгах при таком количестве спекулятивного капитала, которое позволяет расти в разрез с общемировой динамикой.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать


Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

Quote.rbc.ru

Теги: ОАО "Газпром" , российский рынок
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ Общество
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.