Российский рынок вырос за счет "Газпрома" и ЛУКОЙЛа

Тон в последние дни задает спекулятивный капитал, раскачивающий рынок при полном отсутствии среднесрочных инвестиционных идей.

В среду, 2 июня, участники российского рынка вновь недолго переживали насчет продолжавшегося в течение уже второй сессии снижения индексов в США и произошедшего накануне вечером падения цен на нефть. Утренний гэп вниз приращен не был, а индексы уверенно развернулись в сторону роста. В результате индекс ММВБ завершил день заметным ростом, хотя цены на нефть и значение фьючерса на индекс S&P к уровням закрытия российских торгов 1 июня так и не вернулись. Очевидно, тон в последние дни задает спекулятивный капитал, раскачивающий рынок при полном отсутствии среднесрочных инвестиционных идей. Некоторую поддержку оказали опубликованные в среду финансовые отчеты российских компаний и заявление премьер-министра РФ Владимира Путина о том, что в России формируются условия для быстрого восстановления экономики.



По итогам торговой сессии 2 июня индекс ММВБ вырос на 1,19% - до 1341,24 пункта, РТС - на 0,73% и достиг отметки 1383,87 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 62,73 млрд руб. Общий объем торгов в РТС достиг 164,4 млрд руб., объем торгов акциями - 17,2 млрд руб. (из них на RTS Standard - 16,9 млрд руб.).



Лучше всех выглядела нефтегазовая отрасль, и рост цен на нефть здесь ни при чем. В среду по итогам I квартала 2010г. по US GAAP отчитался ЛУКОЙЛ, причем очень позитивно. Чистая прибыль нефтяной компании по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросла почти вдвое - до 2,043 млрд долл. при выручке 23,9 млрд долл., что оказалось заметно выше прогнозов отраслевых экспертов. Добиться высоких результатов помогла политика сдерживания роста капзатрат - их объем за год практически не изменился. На этом фоне котировки ЛУКОЙЛа подскочили на 2,58%. Еще более внушительный рост удалось продемонстрировать "Газпрому", его капитализация за день выросла на 3,07% и практически достигла уровня месячной давности. В среду котировки газового концерна вновь вошли в широкий боковой диапазон 160-178 руб./акция, в котором им теперь предстоит попытаться закрепиться. "Роснефть" продемонстрировала более скромные результат, прирост ее стоимости составил 0,53%, а "Татнефть" так и не успела выбраться с "красной" территории и завершила день падением цены на 1,06%.



На фоне позитивных новостей слегка подросли представители банковской отрасли. Цена акций ВТБ выросла на 0,4% после сообщения о том, что чистая прибыль банка по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. против убытка в 20,5 млрд руб. годом ранее, а чистая процентная маржа увеличилась с 4,1% до 5,2%. Котировки Сбербанка (+0,51%) поддержали новости от зампреда правления банка Беллы Златкис о том, что "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) снизил долю в Сбербанке с 4% до 0,46% акций, то есть давление на котировки он уже не окажет. Ростом завершили день также Росбанк (+0,62%) и банк "Возрождение" (+1,55%). Оценку акций последнего понизил инвестбанк UBS, но рекомендацию на уровне "покупать" сохранил.



В металлургическом секторе преобладал пессимизм, виной чему стала негативная динамика на рынке металлов. Значительно снизилась цена бумаг НЛМК (-1,62%), ММК (-1,31%) и ТМК (-0,85%). ГМК "Норильский никель" почти всю сессию провела в зоне снижения, но к концу торгов все-таки смогла выбраться в "плюс" на 0,31%. Несмотря на произошедший откат вниз цен на золото, интерес к бумагам золотодобытчиков сохранился: акции "Полюс золота" подорожали на 0,38%, "Полиметалла" - на 1,26%. Последний завершил ростом уже четвертую сессию подряд и вновь обновил исторический максимум.



По итогам торгов 2 июня факторы, подтверждающие формирование разворотной модели с появившейся накануне свечой "повешенный", не сформировались, поэтому прогнозировать резкое падение котировок пока оснований нет. Однако и в обоснованность происходящего роста все еще не верится. Дело в том, что рынок растет не широким фронтом, а отдельными "фишками", которые тянут индексы вверх. В среду такими локомотивами стали две самые "тяжелые" бумаги - "Газпром" и ЛУКОЙЛ, имеющие в индексе ММВБ в совокупности 30%, "Норникель" выполнил свою миссию днем ранее. И только за ними вяло подтягиваются из "минусов" остальные. Перекупленность российского рынка в сравнении с американским уже начинает бросаться в глаза: на вечер 2 июня значение индекса Dow Jones находилось в районе закрытия торгов 20 мая, а значение индекса ММВБ за последние почти девять сессий успело подняться от уровня открытия 21 мая уже почти на 6%. Такое несоответствие, во-первых, заставляет опасаться внезапных решительных распродаж (как вариант, после экспирации июньских опционов), а во-вторых, вынуждает задуматься о целесообразности участия в торгах при таком количестве спекулятивного капитала, которое позволяет расти в разрез с общемировой динамикой.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



Банк ВТБ: держать

Газпром: покупать

ЛУКОЙЛ: накапливать

МТС: покупать

Норильский никель: накапливать

НК Роснефть: накапливать

Сбербанк России: покупать

Сургутнефтегаз: держать





Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".



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