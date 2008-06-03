Бразилия получила право наложить на США карательные санкции

Последнее рассмотрение апелляции США по многомиллиардному делу о хлопковых субсидиях завершилось не в пользу Вашингтона. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что США поощряли продажу американскими хлопководами продукции по более низкой цене, что наносило серьезный урон конкурентам, передает Associated Press.

Бразильская сторона, инициировавшая рассмотрение данного дела, теперь имеет возможность наложить карательные санкции на США, что может привести к многомиллиардным потерям.

Представители ВТО, в свою очередь, потребовали, чтобы Вашингтон привел цены на продукцию к международным стандартам.

Напомним, Бразилия обратилась в ВТО с требованием проверить, соблюдает ли Вашингтон ограничения на субсидирование хлопковой промышленности в соответствии с соглашением, принятым в декабре 2005г., согласно которому наиболее экономически развитые страны, входящие в ВТО, обязались уменьшить хлопковые субсидии до конца 2006г. и начать сокращать другие виды государственных субсидий.

Данное дело тянется достаточно давно – около 8 лет. США ранее не раз пытались блокировать запросы Бразилии в ВТО, считая, что претензии этой страны беспочвенны. Однако Бразилия настаивала, например, на том, что американские хлопкоробы получили в 2001-2002 годах субсидии в размере 4 миллиардов долларов, а произведенный ими товар стоил всего 3 миллиарда. В результате бразильские фермеры в указанный период потеряли более 600 миллионов долларов на продажах хлопка.

Для справки: Соединенные Штаты занимают второе место после Китая среди производителей хлопка, Бразилия - пятое.