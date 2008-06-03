Бразилия получила право наложить на США карательные санкции

Бразильская сторона, инициировавшая рассмотрение данного дела, теперь имеет возможность наложить карательные санкции на США, что может привести к многомиллиардным потерям.
Представители ВТО, в свою очередь, потребовали, чтобы Вашингтон привел цены на продукцию к международным стандартам.
Напомним, Бразилия обратилась в ВТО с требованием проверить, соблюдает ли Вашингтон ограничения на субсидирование хлопковой промышленности в соответствии с соглашением, принятым в декабре 2005г., согласно которому наиболее экономически развитые страны, входящие в ВТО, обязались уменьшить хлопковые субсидии до конца 2006г. и начать сокращать другие виды государственных субсидий.
Данное дело тянется достаточно давно – около 8 лет. США ранее не раз пытались блокировать запросы Бразилии в ВТО, считая, что претензии этой страны беспочвенны. Однако Бразилия настаивала, например, на том, что американские хлопкоробы получили в 2001-2002 годах субсидии в размере 4 миллиардов долларов, а произведенный ими товар стоил всего 3 миллиарда. В результате бразильские фермеры в указанный период потеряли более 600 миллионов долларов на продажах хлопка.
Для справки: Соединенные Штаты занимают второе место после Китая среди производителей хлопка, Бразилия - пятое.