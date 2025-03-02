Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. Инфографика

Россия нарастила поставки руд, алюминия, удобрений, газа и нефти в Китай. При этом упали поставки драгметаллов, жира и масел, древесины, следует из данных таможни КНР, проанализированных РБК.

Сильнее всего выросли поставки руд (плюс 26%), продуктов неорганической химии (рост на 81%), алюминия и удобрений (25 и 10% соответственно). Самое большое падение показали драгметаллы (49%) и жиры и масла (26%).