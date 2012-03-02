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Избыток ликвидности и статистика потащили евро вниз
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Избыток ликвидности и статистика потащили евро вниз
Экономика, 02 мар 2012, 14:13
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Избыток ликвидности и статистика потащили евро вниз
Единая европейская валюта сегодня дешевеет на Forex - сегодня она опустилась до 1,326 долл./евро. На курс давят излишки наличности в зоне обращения, да и данные статистики оставляют желать лучшего.
Фото: РБК

ЕЦБ заметил улучшения

Президент Европейского центрального банка Марио Драги предупредил о рисках для европейской экономики на фоне долгового кризиса, но в целом охарактеризовал развитие ситуации в Европе как позитивное. "Сейчас положение дел в регионе значительно лучше, чем в ноябре прошлого года", - сказал М.Драги на саммите Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, странам еврозоны следует придерживаться программ жесткой экономии, проводить фискальные и экономические реформы, которые, наряду с поддержкой ЕЦБ, обеспечат валютному блоку стабильный выход из кризиса, передает Reuters.

По словам М.Драги, для Европы наступил решающий период, когда регион пытается вернуться к устойчивому экономическому росту, несмотря на рекордную безработицу, ослабление промышленного сектора и разгоняющуюся инфляцию.

М.Драги также отметил, что доволен результатами второго тендера ЕЦБ по предоставлению коммерческим банкам финансирования сроком на 3 года. "Цель - привлечь к участию в программе небольшие и средние по размеру банки - была достигнута", - сказал глава ЕЦБ.

Но такова должность главы ЕЦБ, что он должен выбирать аккуратные выражения и сглаживать острые углы. Слова об улучшении положения в зоне евро не нашли отражения в опубликованной статистике.

Статистика оказалась сильной

Розничные продажи в Германии в январе 2012г. по сравнению с декабрем 2011г. в реальном выражении снизились на 1,6%, а в номинальном выражении - на 1%. Такие предварительные данные представило в докладе Федеральное статистическое бюро Германии. Между тем в годовом исчислении объем розничных продаж в Германии в январе 2012г. в реальном выражении увеличился на 1,6%. Аналитики же прогнозировали, что показатель в годовом исчислении вырастет лишь на 0,2%.

И эти данные оперативные данные говорят о том, что потребление в немецкой экономике снижается. Соответственно все старания ЕЦБ не находят отражения в реальной экономике. Банки, занимая средства у европейского регулятора, направляют их на скупку гособлигаций, тогда как стимулирующие меры имеют своей целью подстегнуть кредитование финансовыми институтами реального сектора, а этого не происходит. В результате в регионе возможны рецессия экономики и новая волна долговых проблем уже в среднесрочной перспективе.

Quote.rbc.ru

Теги: Forex , европейская валюта , курсы валют , выход из кризиса
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