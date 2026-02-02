Ксения Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева»

Центр «Долина Менделеева» был создан по решению правительства в декабре 2019 года. Он создает кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе

Ксения Шойгу

Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», который занимается в том числе экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.

«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», — говорится в документе.

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, партнёр связанного с АФК «Система» венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта «Остров фортов» — туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте.

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), гендиректором фонда «Долина Менделеева» с февраля 2024 года был Александр Масленников.

Центр «Долина Менделеева» был создан по решению правительства в декабре 2019 года. В сентябре 2025-го власти расширили направления его деятельности. В их число вошли разработка технологий разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, создание технологий хранения и передачи электроэнергии, технологии искусственного интеллекта.

В декабре прошлого года институт «Гиредмет» и фонд «Долина Менделеева» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Речь идет о разработке и внедрении технологий производства и разделения редких и редкоземельных металлов, создании новых материалов и высокочистых веществ, развитии технологий хранения энергии и искусственного интеллекта. «Гиредмет» выступает как научно-технологический партнер.

Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе — это распределенный научно-исследовательский и производственный комплекс федерального значения, создаваемый в Сибири по поручению президента Владимира Путина. Среди направлений — сверхчистые металлы, постоянные магниты, литий-ионные батареи, силовая электроника. В проекте участвуют «Росатом», «Ростех», «Русал», ГК «Базовый элемент», «Норильский никель», «Росхим», «Хайленд Голд», «Красцветмет», «ХимМед», Сибирское отделение РАН, Сибирский федеральный университет, Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Создание кластера курируют Совбез, Минпромторг, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ. Среди проектов — переработка рудного концентрата Тастыгского месторождения с получением гидроксида лития (срок реализации — 2030 год), строительство многоассортиментного завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов (2028 год), а также создание вычислительного центра искусственного интеллекта (2032 год).

Летом прошлого года секретарь Совбеза Сергей Шойгу на совещании, на котором, в частности, обсуждалось создание проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам в Красноярском крае, отмечал, что в Сибири сосредоточен «беспрецедентный сырьевой потенциал для создания новой высокотехнологичной индустрии России». По его словам, там производится 90% первичного алюминия, 80% меди, 95% никеля, вырабатывается более 20% электроэнергии, а также находится более 50% запасов редкоземельных металлов. Запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, а в недрах округа содержатся значительные объемы редких металлов, говорил весной вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, для развития глубокой переработки редкоземельных металлов изучается вопрос о создании в Сибири соответствующего кластера, что в будущем позволит России «обеспечить независимость от импорта такой продукции и выйти на новый технологический уровень».

В 2021 году Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны и главы Русского географического общества (РГО), заявлял о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — уточнял он в ответе на запрос РБК, добавляя, что они должны стать «новыми полюсами притяжения».