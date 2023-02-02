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Ученым и преподавателям предложили льготы по «северным» надбавкам

Минтруд предложил платить «северную» надбавку без привязки к стажу работы в регионе
Минтруд предлагает сразу выплачивать максимальные северные надбавки работникам федеральных госучреждений, вузов и научных организаций. Аналогичные условия предусмотрены для молодежи, прожившей на Крайнем Севере не менее пяти лет
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Минтруд предлагает изменить правила выплаты так называемых северных надбавок отдельным категориям работников, включая научных работников и молодежь. Надбавка должна сразу достигать максимального размера (в процентах от зарплаты) без учета стажа работы в регионе. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Процентную надбавку к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предлагается выплачивать в максимальном размере вне зависимости от стажа работы:

  • работникам федеральных государственных учреждений;
  • работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования;
  • работникам из числа молодежи (до 35 лет), если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет.

В случае одобрения норма по предложению Минтруда вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать четыре года — до 1 сентября 2027 года.

В паспорте документа указано, что он разработан на основании поручений президента.

Новация не потребует выделения дополнительных средств из федерального и региональных бюджетов и не повлечет увеличение расходов внебюджетного сектора экономики, отмечается в пояснительной записке к проекту. При планировании фонда оплаты труда своих работников организации и сейчас должны исходить из того, что все сотрудники имеют право на максимальную процентную надбавку. Свободные средства, которые остаются, если не все сотрудники получают максимум, составляют экономию и могут использоваться для дополнительного поощрения работников. Таким образом, выплата максимальных надбавок новым категориям сотрудников будет производиться за счет перераспределения действующего фонда оплаты труда, говорится в пояснительной записке.

Что такое северная надбавка

Северными надбавками называют процентную надбавку к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним. Максимальные надбавки действуют на Чукотке, в Северо-Эвенском районе Магаданской области, Карагинском, Алеутском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском районах Камчатского края, на островах Северного Ледовитого океана и его морей (кроме Белого моря). Там через полгода работы выплачивается надбавка 10% к зарплате, и каждые полгода она увеличивается на 10%, пока не достигнет 100% заработка. То есть максимальную северную надбавку работник начинает получать после пяти лет стажа.

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В остальных районах Крайнего Севера максимальная надбавка не может превышать 80% заработка, а в местностях, приравненных к ним, — 50%.

Отдельные льготные условия предусмотрены для молодежи. При условии проживания не менее одного года в этих районах молодой работник получает надбавку 20% по истечении первого полугода работы. Затем за каждые последующие полгода происходит увеличение надбавки на 20%, а по достижении надбавки уровня 60% заработка она увеличивается на 20% за один год работы, пока не достигнет 80 или 100% (в зависимости от района). Таким образом, максимальную надбавку молодой специалист начинает получать через 2,5–3,5 года работы.

Помимо северных надбавок есть еще региональные коэффициенты, которые не зависят от стажа.

Остановить утечку кадров

Поправка направлена на то, чтобы «заманить» на Крайний Север специалистов и чтобы молодежь оставалась работать там, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В число федеральных государственных учреждений, сотрудникам которых будет положена максимальная выплата сразу, входят медицинские учреждения, куда важно привлекать сотрудников, отметил он.

Нововведение решает сразу несколько вопросов, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина: «Решается тяжелейший вопрос привлечения кадров, причем самой высокой квалификации, которые бы реально продвигали новые подходы, технологии».

Кроме того, решается проблема омоложения кадров, которых сейчас «никаким калачом туда не заманишь», отметила она. По словам Храпылиной, норма о максимальной надбавке для молодых работников, проживших пять лет в регионе, является своеобразным социальным контрактом. Благодаря ему молодежь «может решить разные вопросы, прежде всего жилищный».

По данным Росстата, в 2021 году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним работали 3,16 млн человек (без учета малого бизнеса). В 2010 году этот показатель составлял 3,4 млн, а в 2005-м — 3,61 млн человек.

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Анна Гальчева
При участии
Екатерина Виноградова
Крайний Север надбавки молодые специалисты
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