Невозвратные кредиторские долги компаний-банкротов приблизились к ₽2 трлн
Кредиторская задолженность компаний-банкротов (задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами) по итогам 2019 года составила 1,9 трлн руб., или 3,8%, от совокупной кредиторской задолженности в России. Это следует из расчетов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в холдинг РБК), проведенных совместно с системой скоринга контрагентов Rescore на основании Единого реестра сведений о банкротстве и данных Росстата.
При банкротствах кредиторам возвращается, согласно проанализированным данным, не более 5% от сумм долга. Таким образом, речь идет о 1,8 трлн руб. невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году. «Это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики. Это то, что потеряли предприятия реального сектора в результате банкротства контрагентов», — пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Банкротства предприятий с высокой кредиторской задолженностью имеют масштабный мультипликативный эффект на всю региональную экономику, замечает он, утягивая в банкротство эффектом домино здоровые компании, которые сотрудничали с обанкротившимся должником.
Подробнее о ситуации с компаниями-банкротами в российских регионах читайте в материале РБК Pro.
- Абсолютным лидером по доле долгов банкротов в общей кредиторской задолженности региона стала Мордовия, где этот показатель достиг 44,7%, или 75 млрд руб. в абсолютном выражении.
- Высокие доли кредиторской задолженности банкротов также отмечаются в Карачаево-Черкесии (26,2%, или 13 млрд руб.), Чувашии (22,3%, или 113 млрд руб.) и Хабаровском крае (20,0%, или 70 млрд руб.).
- Самый значительный ущерб от банкротства одного предприятия понесли Мордовия, Чувашия и Хабаровский край — от 57 млрд до 100 млрд руб.