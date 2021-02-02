Невозвратные кредиторские долги компаний-банкротов приблизились к ₽2 трлн

В докризисном 2019 году потери реального сектора в результате банкротств контрагентов достигли почти 2 трлн руб., оценили в НКР и Rescore. Высокая кредиторская задолженность компаний-банкротов создает риски для экономик регионов

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Кредиторская задолженность компаний-банкротов (задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами) по итогам 2019 года составила 1,9 трлн руб., или 3,8%, от совокупной кредиторской задолженности в России. Это следует из расчетов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в холдинг РБК), проведенных совместно с системой скоринга контрагентов Rescore на основании Единого реестра сведений о банкротстве и данных Росстата.

При банкротствах кредиторам возвращается, согласно проанализированным данным, не более 5% от сумм долга. Таким образом, речь идет о 1,8 трлн руб. невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году. «Это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики. Это то, что потеряли предприятия реального сектора в результате банкротства контрагентов», — пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Банкротства предприятий с высокой кредиторской задолженностью имеют масштабный мультипликативный эффект на всю региональную экономику, замечает он, утягивая в банкротство эффектом домино здоровые компании, которые сотрудничали с обанкротившимся должником.

Подробнее о ситуации с компаниями-банкротами в российских регионах читайте в материале РБК Pro.